«Нас заставляют подписывать бумаги, что мы работаем в защите»: лечащие россиян с COVID-19 медики рассказали об условиях работы

Конечно, сейчас все в полнейшем шоке. Никто ничего не знает, никто ничего не понимает, никто никакие ответы на вопросы не дает. Вопросов становится все больше, все на коленке пишется. Но понятно, это очень неординарная ситуация. У самих сотрудников очень разные ощущения. Когда нам сказали, что у больницы инфекционное будущее, поставили вопрос: кто хочет увольняться — пожалуйста. Из моего отделения ушли девять человек — написали заявление на отпуск без содержания на три месяца. Нам дали понять, что тем, кто сейчас уйдет, будет тяжело вернуться. Будут индивидуально разбирать каждый случай и смотреть на причины такого решения.

У меня таких мыслей не было. Я изначально понимала, что такая уж у меня профессия, и я к этому как-то была готова. Когда это все началось, я уже была к этому готова. Ты уже с собой борешься, пытаешься аутотренинги проводить, чтобы наладить свое эмоциональное состояние. За всех говорить не могу, но у меня страхи такие: мне страшно не справиться, подвести кого-то. Если не получится, если эмоционально я не смогу, физически мне будет тяжело. Почему-то за себя я не боюсь: я считаю себя здоровым, молодым, соматически не отягощенным человеком. Надеюсь, что даже если заражусь, у меня это будет не тяжело протекать. Пока у нас все медики в строю, но нас и не тестируют. Вообще ничего про это не говорят.

Аркадий

Московская область

Наша больница принимает людей чуть ли не с половины Подмосковья. У нас несколько корпусов, и в конце марта один трехэтажный корпус отвели под коронавирус — там было 250 мест. Они достаточно быстро забились, а с прошлого понедельника больницу полностью закрыли на прием, она принимает только COVID-19. Под другие заболевания остался один корпус — там долечиваются тяжелые больные, они идут на выписку.

Сначала у нас все организовали очень криво. На входе сотрудники могли записать какую угодно температуру, одноразовые халаты надевались по много раз и быстро приходили в негодность. Сейчас «чистую зону» сделали хорошо — под нее выделили одно отделение, многоразовых костюмов и масок-респираторов пока хватает.

В день к нам поступает около 40–70 больных. Вообще говорилось, что к нам будет поступать по 50 пациентов. Когда я дежурил, эти 50 человек поступали к 4–5 часам вечера, но потом людей все равно привозили: кого-то по личной договоренности, кого-то просто потому, что везли откуда-нибудь из Люберец — не разворачиваться же.

Я врач КТ, и всех пациентов сразу отправляют к нам. Вообще нагрузка сейчас высокая, исследований на КТ стало больше раза в 1,5–2. Почти у всех подтверждается вирусная пневмония. Нагрузка высокая: обычно я дежурю сутки через пять — сейчас сутки через трое.