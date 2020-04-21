Еврокомиссия одобрила государственную помощь фирмам Эстонии на 75,5 млн евро

Об этом BNS сообщила во вторник пресс-служба Европейской комиссии, отметив, что программы одобрены на основании временного законодательства об оказании государственной помощи, принятого комиссией 19 марта этого года и откорректированного 3 апреля.

Как пояснила вице-президент комиссии по вопросам политики конкуренции Маргрет Фестагер, программы поддержки призваны помочь в трудные времена с ликвидностью и поддержать жизнеспособность предприятий в различных секторах экономики.

«Наше сотрудничество со странами-членами ЕС продолжается и в его рамках обеспечивается своевременное применение государственных мер поддержки в соответствии с правилами Европейского Союза, скоординированно и эффективно», - прокомментировала Фестагер.

В рамках программ будут выделены прямые государственные субсидии в пределах 10 млн евро тем малым предприятиям, которые выразят желание изменить номенклатуру своей продукции, услуг и свою бизнес-модель; 14 млн евро в качестве прямых дотаций получат предприятия, планирующие инвестировать в проекты развития; 5 млн евро в качестве прямых дотаций будут направлены предприятиям туристического сектора, желающим в условиях пандемии реорганизовать свою деятельность, разработать новые продукты или услуги, либо поменять свою бизнес-модель.

Предприятиям сектора туризма на смягчение последствий коронавируса в качестве прямых дотаций будут выделены 25 млн евро. 20 млн евро в качестве прямых субсидий направят предприятиям и организациям, работающим в сфере культуры и спорта.

Предприятиям, поставляющим свою продукцию или услуги городу Таллинну, планируется обеспечить налоговые льготы на сумму до 250 000 евро и на сумму до 250 000 евро отказаться от штрафов тем предприятиям, которые вовремя не выполнили распоряжения города Таллинна.

Также в планах сократить плату за аренду и за пользование арендаторам муниципальной собственности Таллинна на сумму до 1 млн евро.

Комиссия пришла к выводу, что предложенные Эстонией программы соответствуют условиям, установленным во временном законодательстве. Сумма планируемых дотаций не превышает 800 000 евро на предприятие, 100 000 евро на каждое из предприятий аграрного сектора и 120 000 евро — на каждое из предприятий рыбоводства и аквакультуры.