Будет ли бесплатная раздача топлива на заправках Эстонии

Об этом топливная фирма сообщила BNS в пресс-релизе. «Товары первой необходимости не обесценятся даже, если в условиях экономического кризиса цены на сырье на бирже приблизятся к нулю или даже станут отрицательными», - объяснила Кай Реало.

«Сырьем для моторного топлива является нефть, цена которой также влияет на стоимость готовой продукции, но бензин и дизель являются самостоятельно продаваемыми продуктами, поэтому прежде, чем снизятся цены на заправках, следует ожидать изменения закупочных цен на топливо», - добавила она.

По мнению Реало, даже если нефтеперерабатывающие заводы по какой-то причине начнут отдавать свои продукты бесплатно, необходимо будет оплатить расходы на транспортировку бесплатного бензина и дизельного топлива с завода до станций технического обслуживания, а также уплатить акцизный сбор и НДС. «Например, независимо от стоимости доставки топлива и маржи продавца, литр бензина, купленного по нулевой цене, должен в рознице облагаться налогом не менее 67 центов по розничной цене», - отметила Реало.

«Гипотетически можно представить ситуацию, в которой нефтеперерабатывающие заводы будут готовы даже заплатить, чтобы избавиться от готовой продукции. Хотя закрытие нефтеперерабатывающего завода стоит недешево, это, несомненно, во много раз проще и дешевле, чем остановка нефтяной вышки», - сказала Кай Реало.

«Если в конечном итоге будет перепроизводство бензина и дизельного топлива, для нефтеперерабатывающих заводов, разумеется, будет более разумным в какой-то момент приостановить деятельность вместо того, чтобы производить и продавать топливо с бесконечными потерями».

Объявленные в понедельник новости о снижении цен на нефть были связаны с рынками США. После сегодняшнего открытия азиатских рынков цена на нефть вернула положительное значение: это свидетельствует о том, что трейдерам все же удалось избавиться от излишков. Стоимость нефти марки Brent, торгуемая в Европе, в понедельник снизилась совсем немного, оставаясь выше ценового уровня в 25 долларов за баррель.

«Цены на готовую продукцию, то есть бензин и дизельное топливо, остались на том же уровне, что и на прошлой неделе. Предстоящие дни покажут, в какой мере произошедшее с нефтью в США повлияет на цены продуктов, торгуемых на европейских и азиатских рынках», - добавила Реало.

С начала 2020-го года розничные цены на дизельное топливо на заправочных станциях Circle K снизились на 25 центов за литр. После вступления в силу утвержденного парламентом дополнительного бюджета, розничная стоимость дизельного топлива понизится еще на 14,5 центов за литр за счет временного снижения акциза. В таком случае конечная стоимость составит 1,054 евро за литр вместо нынешних 1,199 евро.