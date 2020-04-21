Фото ⟩ Бассейн Каларанна осушили

На берегу моря появятся жилые и коммерческие здания. Сумма инвестиций - около 50 миллионов евро.

"Застройка включает восемь многоквартирных домов, подземные парковки и коммерческие площади. Кроме того, будет облагорожен берег моря", - рассказал о планах директор подразделения строительства Nordecon Меэлис Канн, передает Rus.ERR.

Новый квартал Каларанна появится на пустовавшей в течение многих лет территории к 2021 году. После этого фирмы планируют построить рядом с ним еще четыре здания.