Вт, 21.04.2020
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Фото ⟩ Бассейн Каларанна осушили

В Таллинне из бассейна Каларанна выкачали всю воду. Это необходимо для начала строительных работ. Pro Kapital и Nordecon начинают строительство и развитие нового квартала Каларанна.

На берегу моря появятся жилые и коммерческие здания. Сумма инвестиций - около 50 миллионов евро.

"Застройка включает восемь многоквартирных домов, подземные парковки и коммерческие площади. Кроме того, будет облагорожен берег моря", - рассказал о планах директор подразделения строительства Nordecon Меэлис Канн, передает Rus.ERR.

Новый квартал Каларанна появится на пустовавшей в течение многих лет территории к 2021 году. После этого фирмы планируют построить рядом с ним еще четыре здания.

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