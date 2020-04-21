Вт, 21.04.2020
Судьба бесплатного общественного транспорта зависит от политического решения. Мэрия будет исходить из своих возможностей. Денис Бородич

Maxima расширила ассортимент товаров Barbora Express более чем вдвое

Maxima. Foto on illustratiivne.

ФОТО: Sille Annuk

С дальнейшим развитием сервиса Barbora Express количество предлагаемых продуктов увеличилось более чем вдвое, и начиная с сегодняшнего дня, 21 апреля, сервис предлагает более 1200 различных продуктов. Сервис Barbora Express можно использовать в 17 городах и 33 магазинах Maxima по всей Эстонии.

По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, чрезвычайное положение в разы повысило спрос на онлайн-услуги. «Услуга бесконтактного интернет-магазина была запущена в ускоренном порядке в начале апреля и географически расширилась на всю Эстонию всего за неделю.  С сегодняшнего дня наш клиент получил возможность легко и безопасно совершать свои ежедневные покупки, выбирая из еще более широкого ассортимента товаров, и получая их бесконтактным образом», – сказал Эдвинас Волкас.

Ассортимент продуктов сервиса Barbora Express вырос более чем вдвое, в том числе самое значительное расширение произошло в ассортименте мясных и молочных продуктов, а также значительно был расширен ассортимент сухих веществ, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также товаров для детей. Выбор бытовых и автомобильных товаров увеличился почти в 2,5 раза.

«Barbora Express предлагает возможность совершать покупки бесконтактно, услуга была особенно хорошо воспринята в областях, где ничего подобного ранее не предлагалось, например на Сааремаа и в Курессааре», – добавил Эдвинас Волкас.

В общей сложности пункты обслуживания Barbora Express открыты в 33 магазинах Maxima в Таллинне, а также в уездах Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа, Рапламаа, Тартумаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Карту магазинов Maxima, предлагающих услугу, можно посмотреть здесь

При заказе товаров для своей ежедневной корзины, покупатель должен сначала выбрать услугу Barbora Express на сайте barbora.ee, а затем уезд, в котором он хочет забрать свой товар из магазина Maxima. После этого открывается обычная среда интернет-магазина вместе с выбором продуктов питания и потребительских товаров. Корзина покупок комплектуется в магазине, а ее передача происходит в магазине бесконтактно, в специально обозначенном месте. Товары Barbora Express при отправке заказа можно поначалу оплатить банковским переводом или картой.

В розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 – это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 – супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 удобных магазина формата Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora. Розничной сети также принадлежат восемь кулинарных цехов и логистический центр.

Maxima является крупнейшим предприятием розничной торговли в странах Балтии. Штат Maxima Eesti насчитывает 3700 сотрудников. В соответствии с исследованием брендов стран Балтии, проведенным DDB Brand Capital, Maxima является предприятием с лучшим соотношением цены и качества в Эстонии.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ