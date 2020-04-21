Maxima расширила ассортимент товаров Barbora Express более чем вдвое

По словам председателя правления Maxima Eesti Эдвинаса Волкаса, чрезвычайное положение в разы повысило спрос на онлайн-услуги. «Услуга бесконтактного интернет-магазина была запущена в ускоренном порядке в начале апреля и географически расширилась на всю Эстонию всего за неделю. С сегодняшнего дня наш клиент получил возможность легко и безопасно совершать свои ежедневные покупки, выбирая из еще более широкого ассортимента товаров, и получая их бесконтактным образом», – сказал Эдвинас Волкас.

Ассортимент продуктов сервиса Barbora Express вырос более чем вдвое, в том числе самое значительное расширение произошло в ассортименте мясных и молочных продуктов, а также значительно был расширен ассортимент сухих веществ, кондитерских и хлебобулочных изделий, а также товаров для детей. Выбор бытовых и автомобильных товаров увеличился почти в 2,5 раза.

«Barbora Express предлагает возможность совершать покупки бесконтактно, услуга была особенно хорошо воспринята в областях, где ничего подобного ранее не предлагалось, например на Сааремаа и в Курессааре», – добавил Эдвинас Волкас.

В общей сложности пункты обслуживания Barbora Express открыты в 33 магазинах Maxima в Таллинне, а также в уездах Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Сааремаа, Рапламаа, Тартумаа, Ида- и Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа, Вильяндимаа, Валгамаа и Вырумаа. Карту магазинов Maxima, предлагающих услугу, можно посмотреть здесь.

При заказе товаров для своей ежедневной корзины, покупатель должен сначала выбрать услугу Barbora Express на сайте barbora.ee, а затем уезд, в котором он хочет забрать свой товар из магазина Maxima. После этого открывается обычная среда интернет-магазина вместе с выбором продуктов питания и потребительских товаров. Корзина покупок комплектуется в магазине, а ее передача происходит в магазине бесконтактно, в специально обозначенном месте. Товары Barbora Express при отправке заказа можно поначалу оплатить банковским переводом или картой.

В розничную сеть Maxima Eesti входят 84 магазина, из которых 58 – это магазины шаговой доступности Maxima X, 21 – супермаркеты Maxima XX, 3 гипермаркета Maxima XXX и 2 удобных магазина формата Express, а также онлайн-магазин Maxima, работающий под торговой маркой Barbora. Розничной сети также принадлежат восемь кулинарных цехов и логистический центр.