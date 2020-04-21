В Тарту две женщины, одна из которых недавно была мужчиной, развелись по необычной причине

Этот развод исключителен тем, что одна из женщина еще недавно была мужчиной, и вопрос о расторжении брака встал потому, что в начале марта мужчине нужно было оформлять смену пола и имени, что сопровождалось решением медицинской комиссии. Изменился также личный код. Эстонские законы не предусматривают возможности заключения брака между двумя лицами одного пола, и если бы они не подали добровольно на развод, проще говоря, министр народонаселения должен был бы обратиться в суд для расторжения брака.

По данным Министерства внутренних дел, в 2018 году в регистре народонаселения было сделано семь записей об изменении пола, а в 2019 году – 22. В то же время невозможно определить, сколько развелись до смены пола по этой причине – желание развестись обосновывать не нужно.

Заведующая отделом ЗАГС Тартуской горуправы Сийри Синиярв подтвердила, что подобный развод у них действительно недавно был. С человеком, менявшим пол, была его жена, и возник вопрос, что будет с браком. Что закон не позволяет им быть в браке, супруги знали, но полагали, что брак будет расторгнут автоматически в тот момент, когда один из них изменит пол. Акты гражданского состояния - государственные акты, надзор и консультации осуществляет отдел актов гражданского состояния Министерства внутренних дел. Министерство внутренних дел также подтвердило, что эти люди не могут состоять в браке. Если они согласятся на развод, этот вариант можно использовать в качестве альтернативы, другая возможность - министр обратится в суд, чтобы расторгнуть брак.

Супруги согласились на развод, а также заплатили государственную пошлину в размере 50 евро, как того требует процедура. Закон об актах гражданского состояния гласит, что брак не расторгается ранее, чем через месяц после подачи заявления, здесь не делается никаких уступок, и поэтому супруги пришли подать на развод через месяц.

Закон о семье начинается с положения о том, что брак заключается между мужчиной и женщиной. И это также говорит о том, что брак недействителен, если он заключен между двумя людьми одного пола. В ситуации, когда один из супругов поменял пол во время брака, закон предусматривает вышеупомянутую возможность аннулировать брак в суде.

Советник отдела актов гражданского состояния Министерства внутренних дел Каролина Майдла пояснила, что в этой ситуации министр может пойти на расторжение брака через суд, но она не обязана этого делать.

Законно заключенный брак не становится автоматически недействительным потому, что после смены пола супруги стали однополыми. Таким образом, в течение месяца, прошедшего между подачей заявления о разводе и разводом, две женщины были законными супругами в глазах эстонского государства со всеми вытекающими из этого правами и обязанностями. Просьба о разводе является абсолютно добровольной, и люди должна подтверждать желание подписью. Интересный нюанс - развод является гендерно нейтральным в глазах закона.

Брак не может быть преобразован в сожительство в такой ситуации, потому что один является актом гражданского состояния, а другой – нотариальным актом. Например, в 2014 году Европейский суд по правам человека постановил, что финский закон не нарушает прав человека, перенесшего смену пола, не позволяя сохранить брак, если новый пол признан юридически. Человек мог перерегистрировать брак как гражданское партнерство.

Но это было так потому, что финское правовое пространство изменилось. Вот уже три года, с марта 2017 года, в Финляндии можно заключать однополые браки. «Пол не имеет значения, любовь имеет значение», – подытожила советник по прессе в посольстве Финляндии Ханнеле Валкениеми. Таким образом, смена пола супругом или супругами в Финляндии не приводит к обязательному расторжению брака.