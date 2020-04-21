В Эстонии в прошлом году уровень занятости был выше среднего по ЕС

Уровень занятости среди жителей Эстонии в возрасте 20-64 лет в 2019 году составил 80,2%. Это более высокий показатель, чем в среднем по ЕС, и Эстония входит в число 17 стран, которые уже в прошлом году по уровню занятости достигли или превзошли цели 2020 года, свидетельствуют данные Eurostat.
В Латвии этот показатель составил 77,4%, в Литве 78,2%, в Дании 78,3%, Великобритании 79,3%, Нидерландах 80,1%. Следующие позиции были у Чехии (80,3%), Германии (80,6%) и Швеции - 82,1%.
Ниже уровень занятости был в Греции (61,2%), Италии (63,5%), Хорватии (66,7%) и Испании (68%).
По сравнению с 2018 годом в 2019 году уровень занятости среди жителей в возрасте 20-64 лет повысился во всех странах ЕС, кроме Швеции, где он снизился на 0,3 процентного пункта.
Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Германия, Швеция, Португалия, Словения, Ирландия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия, Румыния, Кипр, Венгрия и Нидерланды уже достигли или превзошли показатель, установленный ЕС к 2020 году.
В ЕС в целом трудовые отношения в прошлом году были у 73,9% жителей в возрасте 20-64 лет (в 2018 году - 73,2%). ЕС поставил целью добиться, чтобы к 2020 году этот показатель составил по меньшей мере 75%. С учетом конкретной ситуации для каждой страны цели по количеству трудоустроенных жителей индивидуальны, например, для Латвии это 73%, для Эстонии - 76%, для Литвы - 72,8%.