В Эстонии в прошлом году уровень занятости был выше среднего по ЕС

В Латвии этот показатель составил 77,4%, в Литве 78,2%, в Дании 78,3%, Великобритании 79,3%, Нидерландах 80,1%. Следующие позиции были у Чехии (80,3%), Германии (80,6%) и Швеции - 82,1%.

Ниже уровень занятости был в Греции (61,2%), Италии (63,5%), Хорватии (66,7%) и Испании (68%).

По сравнению с 2018 годом в 2019 году уровень занятости среди жителей в возрасте 20-64 лет повысился во всех странах ЕС, кроме Швеции, где он снизился на 0,3 процентного пункта.

Латвия, Литва, Эстония, Чехия, Германия, Швеция, Португалия, Словения, Ирландия, Хорватия, Мальта, Польша, Словакия, Румыния, Кипр, Венгрия и Нидерланды уже достигли или превзошли показатель, установленный ЕС к 2020 году.