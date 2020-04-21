Был ли коронавирус создан в лаборатории? У ВОЗ есть ответ

По всей вероятности, носителем вируса изначально было животное, а именно, летучая мышь, продолжила Чаиб. Однако пока неясно, как именно вирус преодолел видовой барьер и передался человеку.

Ранее американский телеканал Fox News со ссылкой на неназванных собеседников сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом, стал сотрудник лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань. Президент США Дональд Трамп заявил, что Пекин должен нести ответственность, если выяснится, что он "сознательно" скрывал данные о SARS-CoV-2.

К призыву провести независимое исследование ситуации с распространением вируса присоединились Австралия и Германия. В свою очередь Китай отвергает предположения о якобы лабораторном происхождении вируса.