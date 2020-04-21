Стало известно, когда могут открыться уличные спортивные сооружения

Министр культуры Тынис Лукас выразил надежду, что в начале мая, возможно, откроются спортивные сооружения на свежем воздухе, передает Rus.ERR.
"Физическая культура и движение – залог здоровья, и я надеюсь, что мы начнем открывать расположенные на улице спортивные базы, стадионы и теннисные корты уже в начале мая", – сказал Лукас в интервью ERR.
Во вторник он по видеосвязи обсудил влияние коронавируса на спортивный сектор с министрами спорта Европейского союза. Министры также обсудили уже внедренные, планируемые и возможные меры [поддержки сектора] на уровне ЕС.