Вт, 21.04.2020
Крайне популистским звучит утверждение, что лучше бы каждому жителю Ида-Вирумаа, в том числе и детям, вручить в кризисное время по 1000 евро. Катри Райк
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Стало известно, когда могут открыться уличные спортивные сооружения

Стало известно, когда могут открыться уличные спортивные сооружения

Теннисный мяч.

ФОТО: Sille Annuk.

Министр культуры Тынис Лукас выразил надежду, что в начале мая, возможно, откроются спортивные сооружения на свежем воздухе, передает Rus.ERR.

"Физическая культура и движение – залог здоровья, и я надеюсь, что мы начнем открывать расположенные на улице спортивные базы, стадионы и теннисные корты уже в начале мая", – сказал Лукас в интервью ERR.

Во вторник он по видеосвязи обсудил влияние коронавируса на спортивный сектор с министрами спорта Европейского союза. Министры также обсудили уже внедренные, планируемые и возможные меры [поддержки сектора]  на уровне ЕС.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ