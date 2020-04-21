Рандпере: борьба с коронавирусом – убийственнее самого вируса

По оценке члена фракции Партии реформ в Рийгикогу Вальдо Рандпере, установленные в Эстонии строгие ограничения чрезвычайного положения в перспективе убьют больше людей, чем сам коронавирус, пишет Postimees.
«Многие из проблем, вызванных нынешней ситуацией, станут очевидными только через год или два. Мы убиваем экономику, мы убиваем людей, отказываясь от планового лечения. В конечном итоге мы убьем людей, которые вынуждены сидеть дома и терять свои доходы и работу. Эти проблемы закодированы в текущей ситуации. Лечение убивает больше, чем эта болезнь», – сказал Рандпере.
По словам политика, он убежден, что больше людей умерло и умрет в будущем из-за прерванного планового лечения, чем от вспышки коронавируса.
«У некоторых людей ухудшаются заболевания, которые приводят к летальному исходу. Отказ от запланированного лечения сделает людей ближе к смерти, чем это было бы в другом случае. У меня есть собственный опыт того, как сейчас функционирует медицина. Мой семейный врач хотел взять обычный анализ крови. Однажды в среду мы договорились взять анализ крови, и у меня было время на вторник на следующей неделе. Затем через неделю я пришел в абсолютно пустое здание. Если мне потребовалась неделя, чтобы сдать анализ крови, я не могу себе представить, как справились те, у кого серьезные проблемы со здоровьем», – сказал Рандпере.
Вчера Департамент статистики опубликовал данные, согласно которым, в последние годы в Эстонии в среднем каждый день умирают 42 человека. По данным Департамента здоровья, в марте от коронавируса умерли пять человек. Рандпере привел пример, что по состоянию на вторник в Эстонии от коронавируса умерли 43 человека, то есть за полтора месяца от коронавируса умерло столько же людей, сколько в среднем умирает каждый день.
Рандпере вспомнил, что строгие ограничения в Эстонии были установлены по прогнозу, сделанному в марте учеными Тартуского университета.
«Согласно этому прогнозу, при строгих ограничениях 200 человек должны были находиться в интенсивной терапии 20 апреля. В принципе прогноз промахнулся в 20 раз. В настоящее время у нас десять человек в интенсивной терапии, и 43 человека умерли. «Мы прекратили запланированное лечение, закрыли частные больницы и стоматологические клиники, закрытие которых, по оценке канцлера юстиции, является незаконным», – сказал он.
Канцлер юстиции Юлле Мадизе восьмого апреля выразила мнение, что Департамент здоровья поступил не в соответствии с законом, когда 26 марта приказал стоматологам и врачам в частных медицинских учреждениях прекратить оказание плановой помощи и ограничиться неотложной помощью. Соответствующий приказ Департамент здоровья отдал в письме, направленном в Эстонский союз стоматологов и Эстонский союз частных медицинских учреждений.
Врачи, обратившиеся к канцлеру юстиции, выразили обеспокоенность тем, что прекращение плановой медицинской помощи уменьшит возможности пациентов обращаться к врачам с другими проблемами со здоровьем, в том числе могут остаться без помощи хронически больные.
«Я понимаю, что ограничения необходимы для предотвращения распространения Covid-19, и решения часто должны приниматься очень быстро. Однако даже в чрезвычайном положении свобода экономической деятельности не может быть ограничена произвольно, без четкого логического обоснования и таким образом, который не позволяет точно понять, кто адресаты ограничения и каковы их обязательства. Временные ограничения на доступ к медицинской помощи могут быть введены министром социальных дел. На основании действующего права Департамент здоровья не может приказать частным поставщикам медицинских услуг прекратить запланированную помощь. Департамент здоровья мог бы это сделать, исходя из законодательного акта министра, временно ограничивающего доступность медицинских услуг», – заключила канцлер юстиции.
По словам Мадизе, правовые акты следует формулировать точно и ясно их обосновывать. «Например, должны быть представлены обоснования, если стоматологам и специалистам, работающим в частных медицинских учреждениях, не разрешено оказывать плановую помощь даже в ситуации, когда имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты, а безопасность работников здравоохранения и пациентов обеспечивается использованием средств индивидуальной защиты», – отметил канцлер юстиции.
Сегодня Департамент здоровья объявил, что запланированное лечение будет постепенно возобновлено. Департамент также установил требования для продолжения планового лечения в учреждениях здравоохранения.
«Во-первых, мы можем выйти из чрезвычайной ситуации, когда появится вакцина. Например, Билл Гейтс, который инвестировал в семь компаний, разрабатывающих вакцину, считает, что пять из них не преуспеют, а две начнут производить вакцину через 18 месяцев. Готова ли Эстония держать границы закрытыми еще полтора года? Я думаю, что нет. Другая возможность состоит в том, что мы убиваем вирус экстренной ситуацией таким образом, что зараженных – ноль. Но как только мы откроем границы, вирус снова будет здесь. Затем мы начинаем заражаться снова и играем как аккордеон, что вот у нас есть зараженные, а вот снова нет. Третья возможность заключается в том, что если мы переболеем этим вирусом, у нас появится стадный иммунитет», – сказал он.
По словам Рандпере, с начала чрезвычайного положения он следил за решением Швеции, где все ограничения носят рекомендательный характер. Людям рекомендуется соблюдать дистанцию, но в то же время магазины открыты, разрешены детские тренировки и спортивные соревнования, а тренировочные залы открыты. «Эксперты говорят, что через десять дней стадный иммунитет появится в районе Стокгольма, а к концу мая – во всей Швеции. Давайте не будем делать вид, что мы можем полностью уничтожить этот вирус и станем единственным островом в мире, где этот вирус абсолютно отсутствует», – сказал он.
По словам Рандпере, Эстония также может пойти по шведскому пути, защищая людей, относящихся к группам риска. «В то время как в Эстонии группу риска определяют как пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, в Швеции было опубликовано исследование, в котором курильщики и люди с избыточным весом также принадлежали к группе риска», – отметил Рандпере.
Он добавил, что ношение маски распространено, а держать дистанцию – уже в крови у жителей Эстонии в условиях чрезвычайного положения.
«Я пошел гулять с женой прошлой ночью. В свете фонарей навстречу шел человек с собакой. Мужчина притворился, что собака тянет его на боковую улицу, чтобы не проходить мимо нас. Людям немного стыдно держать дистанцию, но они это делают. После того, как мы прошли, мужчина с собакой вернулся обратно», - привел он пример.