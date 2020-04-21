Рандпере: борьба с коронавирусом – убийственнее самого вируса

«Многие из проблем, вызванных нынешней ситуацией, станут очевидными только через год или два. Мы убиваем экономику, мы убиваем людей, отказываясь от планового лечения. В конечном итоге мы убьем людей, которые вынуждены сидеть дома и терять свои доходы и работу. Эти проблемы закодированы в текущей ситуации. Лечение убивает больше, чем эта болезнь», – сказал Рандпере.

По словам политика, он убежден, что больше людей умерло и умрет в будущем из-за прерванного планового лечения, чем от вспышки коронавируса.

«У некоторых людей ухудшаются заболевания, которые приводят к летальному исходу. Отказ от запланированного лечения сделает людей ближе к смерти, чем это было бы в другом случае. У меня есть собственный опыт того, как сейчас функционирует медицина. Мой семейный врач хотел взять обычный анализ крови. Однажды в среду мы договорились взять анализ крови, и у меня было время на вторник на следующей неделе. Затем через неделю я пришел в абсолютно пустое здание. Если мне потребовалась неделя, чтобы сдать анализ крови, я не могу себе представить, как справились те, у кого серьезные проблемы со здоровьем», – сказал Рандпере.

Вчера Департамент статистики опубликовал данные, согласно которым, в последние годы в Эстонии в среднем каждый день умирают 42 человека. По данным Департамента здоровья, в марте от коронавируса умерли пять человек. Рандпере привел пример, что по состоянию на вторник в Эстонии от коронавируса умерли 43 человека, то есть за полтора месяца от коронавируса умерло столько же людей, сколько в среднем умирает каждый день.

Рандпере вспомнил, что строгие ограничения в Эстонии были установлены по прогнозу, сделанному в марте учеными Тартуского университета.

«Согласно этому прогнозу, при строгих ограничениях 200 человек должны были находиться в интенсивной терапии 20 апреля. В принципе прогноз промахнулся в 20 раз. В настоящее время у нас десять человек в интенсивной терапии, и 43 человека умерли. «Мы прекратили запланированное лечение, закрыли частные больницы и стоматологические клиники, закрытие которых, по оценке канцлера юстиции, является незаконным», – сказал он.

Канцлер юстиции Юлле Мадизе восьмого апреля выразила мнение, что Департамент здоровья поступил не в соответствии с законом, когда 26 марта приказал стоматологам и врачам в частных медицинских учреждениях прекратить оказание плановой помощи и ограничиться неотложной помощью. Соответствующий приказ Департамент здоровья отдал в письме, направленном в Эстонский союз стоматологов и Эстонский союз частных медицинских учреждений.

Врачи, обратившиеся к канцлеру юстиции, выразили обеспокоенность тем, что прекращение плановой медицинской помощи уменьшит возможности пациентов обращаться к врачам с другими проблемами со здоровьем, в том числе могут остаться без помощи хронически больные.