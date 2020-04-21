Вт, 21.04.2020
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  • Кылварт рассказал, сколько в таллиннских школах продлится дистанционное обучение

Кылварт рассказал, сколько в таллиннских школах продлится дистанционное обучение

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Мэр Таллинна Михаил Кылварт во вторник, 21 апреля, заявил, что в столичных школах дистанционное обучение продлится до конца учебного года. По словам Кылварта, такую форму обучения предпочли сами школы, передает Rus.ERR.

Во вторник Михаил Кылварт встретился с директорами таллиннских школ. По итогам встречи было принято единодушное решение, что в школах учебную работу возобновлять не стоит до конца учебного года. Исключения делаются, исходя из решения правительства, но даже в случае смягчения ограничений разрешат проводить консультации и оказывать помощь в учебе только для одного ученика.

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