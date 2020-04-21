Кылварт рассказал, сколько в таллиннских школах продлится дистанционное обучение

Во вторник Михаил Кылварт встретился с директорами таллиннских школ. По итогам встречи было принято единодушное решение, что в школах учебную работу возобновлять не стоит до конца учебного года. Исключения делаются, исходя из решения правительства, но даже в случае смягчения ограничений разрешат проводить консультации и оказывать помощь в учебе только для одного ученика.