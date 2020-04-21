Кылварт рассказал, сколько в таллиннских школах продлится дистанционное обучение

Мэр Таллинна Михаил Кылварт во вторник, 21 апреля, заявил, что в столичных школах дистанционное обучение продлится до конца учебного года. По словам Кылварта, такую форму обучения предпочли сами школы, передает Rus.ERR.
Во вторник Михаил Кылварт встретился с директорами таллиннских школ. По итогам встречи было принято единодушное решение, что в школах учебную работу возобновлять не стоит до конца учебного года. Исключения делаются, исходя из решения правительства, но даже в случае смягчения ограничений разрешат проводить консультации и оказывать помощь в учебе только для одного ученика.