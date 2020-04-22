Nordica может получить в качестве государственной помощи 20 млн евро

Пакет одобренных правительством и парламентом антикризисных мер включает выделение многомиллионной помощи стратегически важным для государства фирмам. О финансовой поддержке ходатайствует и авиакомпания Nordic Aviation Group, более известная под названием Nordica, пишет Rus.ERR.
Более месяца почти все самолеты Nordic Aviation Group стоят – границы закрыты, пассажиров нет и убытки нарастают, как снежный ком, а чтобы сохранить национальную компанию, правительство в четверг, очевидно, примет решение об увеличении ее уставного капитала.
"Cейчас все государства помогают своим летным компаниям. Надо сказать, что наша помощь в десятки раз меньше, чем у других государств", – отметил министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
Суммарный размер помощи, включающей взнос в уставной капитал, кредит и пособия по зарплате, может составить около 20 миллионов евро, но чтобы увереннее смотреть в будущее, Nordic Aviation Group надо решить еще одну проблему.
Совладельцем ее дочерней фирмы Regional Jet является польская авиакомпания LOT, которой принадлежит почти половина акций, и, значит, польское государство должно было бы поддержать совместное предприятие такой же суммой, как и эстонское, но до сих пор переговоры с польским партнером были безрезультатными.