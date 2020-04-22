Nordica может получить в качестве государственной помощи 20 млн евро

Более месяца почти все самолеты Nordic Aviation Group стоят – границы закрыты, пассажиров нет и убытки нарастают, как снежный ком, а чтобы сохранить национальную компанию, правительство в четверг, очевидно, примет решение об увеличении ее уставного капитала.

"Cейчас все государства помогают своим летным компаниям. Надо сказать, что наша помощь в десятки раз меньше, чем у других государств", – отметил министр экономики и коммуникаций Таави Аас.

Суммарный размер помощи, включающей взнос в уставной капитал, кредит и пособия по зарплате, может составить около 20 миллионов евро, но чтобы увереннее смотреть в будущее, Nordic Aviation Group надо решить еще одну проблему.