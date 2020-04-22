Кийк: чрезвычайное положение, очевидно, продлят максимум на месяц

В эфире передачи Esimene stuudio министр сообщил, что вызванная коронавирусом пандемия понемногу замедляется как в Европе, так и во всем мире, но угроза по-прежнему существует. По этой причине Эстония должна быть очень осторожна при отмене тех или иных ограничений.

«Очевидно, продление чрезвычайного положения — разумное решение», - сказал Кийк.

На вопрос о том, будет ли чрезвычайное положение продлено на пару недель или на месяц, министр ответил, что правительство озвучит свою позицию по столь важному вопросу в предстоящий четверг.

«Очевидно, как уже говорилось, это будет максимум месяц, а для продления чрезвычайного положения на более короткий срок нужны четкие аргументы», - сказал министр.

По поводу государственной стратегии по выходу из чрезвычайного положения Кийк сказал, что работа еще не завершена. Гость передачи подчеркнул, что важно отменять ограничения в правильном порядке.

На уточняющий вопрос Кийк ответил, что в первую очередь могут разрешить мероприятия, которые проводятся на открытом воздухе. Также послабления возможны для торговых центров. Кийк сказал, что кинотеатры и другие подобные заведения могли бы оставаться закрытыми более длительное время, а, например, магазины с товарами для домашних животных могли бы снова открыться.