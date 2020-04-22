Касса страхования от безработицы готова к самому черному сценарию

По словам Паавеля, при худшем стечении обстоятельств число безработных в Эстонии может удвоиться, то есть составить порядка 90 000 человек. Глава Кассы заявил, что они учитывали подобный вариант: «Наши прогнозы учитывают такое количество безработных по состоянию на конец лета».

«Разумеется, речь идет о сценарии, при котором экономика находится на замке дольше ожидаемого», - сказал Паавель. Несмотря на то, что Касса изначально считала, что распространение вируса вскоре прекратится и экономика начнет восстанавливаться, крупные сокращения по-прежнему остаются на повестке дня. «Нельзя исключать, что у нас будет 90 000, хотя это самый черный сценарий», - сообщил он.