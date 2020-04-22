Ср, 22.04.2020
Мы платим налоги, чтобы наши правители могли предвидеть события, учиться у остального мира, и если что-то получается, не считали это героическим подвигом. Меэлис Кубитс
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Касса страхования от безработицы готова к самому черному сценарию

Глава Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавел.

ФОТО: Remo Tõnismäe

В студии передачи Suud puhtaks („Поговорим начистоту») глава Кассы страхования от безработицы Меэлис Паавель сказал, что они брали в расчет и самый черный сценарий, согласно которому к концу лета в стране может быть до 90 000 безработных, пишет Postimees.

По словам Паавеля, при худшем стечении обстоятельств число безработных в Эстонии может удвоиться, то есть составить порядка 90 000 человек. Глава Кассы заявил, что они учитывали подобный вариант: «Наши прогнозы учитывают такое количество безработных по состоянию на конец лета».

«Разумеется, речь идет о сценарии, при котором экономика находится на замке дольше ожидаемого», - сказал Паавель. Несмотря на то, что Касса изначально считала, что распространение вируса вскоре прекратится и экономика начнет восстанавливаться, крупные сокращения по-прежнему остаются на повестке дня. «Нельзя исключать, что у нас будет 90 000, хотя это самый черный сценарий», - сообщил он.

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