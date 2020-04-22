Департамент здоровья: участились случаи отравления дезинфицирующими средствами

По словам руководителя центра информации об отравлениях Департамента здоровья Маре Одер, из-за коронавируса у многих возникло ощущение, что постоянное разбрызгивание дезинфицирующих средств в воздухе и на поверхности позволяет избавиться от вируса: «Дезинфицирующее средство – это не чудо-лекарство, которое уничтожает все вирусы. Хорошая влажная уборка в этом смысле эффективнее и безопаснее». Одер говорил, что сейчас участились случаи отравлений, связанных с дезинфицирующими средствами.

Дезинфицирующее вещество – это химикат, который в большой концентрации содержит алкоголь, обычно этанол и изопропиловый спирт. Алкоголь, конечно, убивает вирусы и бактерии, но при бездумном использовании может вызвать отравление организма. Особенно опасно вдыхание разбрызгиваемого дезинфицирующего вещества, поскольку повреждение слизистых возникает быстро, а выздоровление неприятно. Также алкоголь впитывается через кожу. Поэтому при очистке поверхностей нужно предпочесть обычную влажную уборку, а для мытья рук - воду и мыло.

«Лучшими средствами для удаления вируса и другой грязи с рук и поверхностей являются вода и мыло. При чистке в соответствии с поверхностью лучше использовать разные чистящие средства, но, конечно, не нужно смешивать химикаты между собой, поскольку в результате может получить химикат неизвестного действия или отравляющий газ», - сказала Одер.

При уборке важно и проветривание, которое поможет вывести из комнаты как возбудители болезни, так и пары чистящих средств. Если после уборки или использования какого-то химиката чувствуете себя нехорошо, можно проконсультироваться со специалистами инфолинии по отравлениям 16662. Звонок на этот номер анонимный и по цене местного звонка. Инфолиния работает постоянно.