Михаил Кылварт: возвращение людей на улицы опасно

В 11:30 состоялась пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой приняли участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков и Вадим Белобровцев.
Темы:
- организация учебного процесса до конца учебного года;
- возможности проведения запланированных культурных и спортивных мероприятий;
- меры, принятые городом, в помощь квартирным товариществам для очистки совместно используемой площади;
- проект трамвайного сообщения со Старым портом.
Rus.Postimees вел прямую трансляцию.