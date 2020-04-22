Ср, 22.04.2020
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  • Прямая трансляция: как будут работать таллиннские школы до конца учебного года и когда возобновятся культурные и спортивные мероприятия

Прямая трансляция: как будут работать таллиннские школы до конца учебного года и когда возобновятся культурные и спортивные мероприятия

Мэр Таллинна Михаил Кылварт.

ФОТО: Eero Vabamägi

В 11:30 начнется пресс-конференция на русском языке Таллиннской городской управы, в которой примут участие мэр Таллинна Михаил Кылварт, вице-мэры Андрей Новиков и Вадим Белобровцев.

Темы:

  • организация учебного процесса до конца учебного года;
  • возможности проведения запланированных культурных и спортивных мероприятий;
  • меры, принятые городом, в помощь квартирным товариществам для очистки совместно используемой площади;
  • проект трамвайного сообщения со Старым портом.

Rus.Postimees будет вести прямую трансляцию.

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