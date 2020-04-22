Эстонский баскетболист Хенри Дрелл собрался участвовать в драфте НБА

19-летний баскетболист сборной Эстонии Хенри Дрелл выставил свою кандидатуру на драфт НБА 2020 года.
Минувший сезон Дрелл, рост которого 204 см, выступал в высшей лиге Италии за команду "Пескара", сообщил Rus.Err.ee.
В активе эстонского легионера 15 поединков. В среднем он проводил на площадке по 17 минут за матч, набирая за игру по 4,8 очка.
Прошлой весной Дрелл также выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но позднее отозвал заявку. По словам баскетболиста, один из клубов тогда проявлял к нему серьезный интерес, но в первом сезоне собирался отдать его в дочернюю лигу НБА.