Эстонский баскетболист Хенри Дрелл собрался участвовать в драфте НБА

В активе эстонского легионера 15 поединков. В среднем он проводил на площадке по 17 минут за матч, набирая за игру по 4,8 очка.

Прошлой весной Дрелл также выставил свою кандидатуру на драфт НБА, но позднее отозвал заявку. По словам баскетболиста, один из клубов тогда проявлял к нему серьезный интерес, но в первом сезоне собирался отдать его в дочернюю лигу НБА.