Ср, 22.04.2020
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Уличные спортивные сооружения могут открыться в начале мая

Sportland Arena.

ФОТО: EJL

Министр культуры Тынис Лукас выразил надежду, что в начале мая, возможно, откроются спортивные сооружения на свежем воздухе, передает Rus.Err.ee.

"Физическая культура и движение – залог здоровья, и я надеюсь, что мы начнем открывать расположенные на улице спортивные базы, стадионы и теннисные корты уже в начале мая", – сказал Лукас в интервью ERR.

Во вторник он по видеосвязи обсудил влияние коронавируса на спортивный сектор с министрами спорта Европейского союза. Министры также обсудили уже внедренные, планируемые и возможные меры поддержки сектора  на уровне ЕС.

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