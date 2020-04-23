Во саду ли в огороде ⟩ Любите вальс? Сейте позднее!

Сею я семена на рассаду рано, с середины января - начала февраля. Это ранние балконные сорта. Как правило, я дарю их на 8 марта подружкам, не имеющим парников, но уважающим свое-домашнее.

Рассада в парнике. ФОТО: Facebook / Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии

Основные посевы томатов, которые радуют плодами весь летний сезон, на «покушать» и на заготовки, идут в начале марта. Посевы я прогреваю на теплых китайских электрических ковриках. Батарей в нашем доме нет, но есть подсветка для томатов и мое боевое настроение, которое особенно важно, когда рассада после пикировки, рассаженная по отдельным коробочкам, перестает слушаться и начинает тянуться кто в лес, кто по дрова...

Что может навредить нашей рассаде? Излишняя забота! Потому я устраиваю томатам шок и голодовку: - не поливаю до тех пор, пока листья не покажут, что выдохлись; - на ночь убираю на пол, в самое прохладное, темное и неуютное место в доме; - а днем выставляю к солнцу, на микропроветривание, при этом тормоша макушки и приговаривая: «От горшка два вершка, не будешь мне указчиком!»

Как показали исследования, это крайне полезно - каждый день по 1-2 минуты поглаживать рассаду по макушкам. Говорят, из листьев выделяется этилен, газ без цвета и запаха, он и сдерживает быстрый рост, рассада быстро не вытягивается.

Кто имеет парник рядом с домом, у тех закалка томатов проходит вообще безболезненно.

Рассада в парнике. ФОТО: Facebook /Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии

Смотрите на погодные условия и следите за температурой в вашем парнике на солнце. У меня на солнце под 40 градусов,теплица прогревается отлично, этого тепла хватает на полночи. Конечно, в теплице стоят емкости с водой - ведра, лейки, бутылки. Все это нагревается за день и отдает тепло ночью.

Рассада томатов. ФОТО: Facebook /Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии

В этом году мои томаты закаляются в теплице с начала апреля, в пенопластовых ящиках, под дугами с двойным кателором. Обязательно учитывайте сводки погоды и включайте интуицию. Если предсказывают мороз до -8 -10, то обязательно поставьте для него «пугалку», которой у меня служит горящая кладбищенская свеча на металлическом подносе для безопасности. Свечу я сверху накрываю установленным на кирпичах металлическим ведром, его можно заменить большим глиняным горшком.

Рассада в парнике. ФОТО: Facebook / Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии