Во саду ли в огороде ⟩ Любите вальс? Сейте позднее!

На приусадебных участках вовсю кипит работа. Как закаливать рассаду, редакции Rus.Postimees рассказывает активная участница группы "Садоводы, дачники и сельское хозяйство Эстонии" в Facebook Елена Кютман, а фотографиями поделились другие участницы группы - Светлана Рябчикова и Лариса Роозимяги.
Сею я семена на рассаду рано, с середины января - начала февраля. Это ранние балконные сорта. Как правило, я дарю их на 8 марта подружкам, не имеющим парников, но уважающим свое-домашнее.
Основные посевы томатов, которые радуют плодами весь летний сезон, на «покушать» и на заготовки, идут в начале марта. Посевы я прогреваю на теплых китайских электрических ковриках. Батарей в нашем доме нет, но есть подсветка для томатов и мое боевое настроение, которое особенно важно, когда рассада после пикировки, рассаженная по отдельным коробочкам, перестает слушаться и начинает тянуться кто в лес, кто по дрова...
Что может навредить нашей рассаде? Излишняя забота! Потому я устраиваю томатам шок и голодовку:
- не поливаю до тех пор, пока листья не покажут, что выдохлись;
- на ночь убираю на пол, в самое прохладное, темное и неуютное место в доме;
- а днем выставляю к солнцу, на микропроветривание, при этом тормоша макушки и приговаривая: «От горшка два вершка, не будешь мне указчиком!»
Как показали исследования, это крайне полезно - каждый день по 1-2 минуты поглаживать рассаду по макушкам. Говорят, из листьев выделяется этилен, газ без цвета и запаха, он и сдерживает быстрый рост, рассада быстро не вытягивается.
Кто имеет парник рядом с домом, у тех закалка томатов проходит вообще безболезненно.
Смотрите на погодные условия и следите за температурой в вашем парнике на солнце. У меня на солнце под 40 градусов,теплица прогревается отлично, этого тепла хватает на полночи. Конечно, в теплице стоят емкости с водой - ведра, лейки, бутылки. Все это нагревается за день и отдает тепло ночью.
В этом году мои томаты закаляются в теплице с начала апреля, в пенопластовых ящиках, под дугами с двойным кателором. Обязательно учитывайте сводки погоды и включайте интуицию. Если предсказывают мороз до -8 -10, то обязательно поставьте для него «пугалку», которой у меня служит горящая кладбищенская свеча на металлическом подносе для безопасности. Свечу я сверху накрываю установленным на кирпичах металлическим ведром, его можно заменить большим глиняным горшком.
Вот такие танцы с бубнами! 21 апреля 2020 года высадила половину парника под укрытие. А тем, кто любит «Вальс», рекомендую сеять томаты позднее.