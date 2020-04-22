Мадизе: ограничение на передвижение можно вводить и после отмены чрезвычайного положения

В то же время, по мнению омбудсмена, ограничение на передвижение и пребывание в общественном пространстве может быть введено и после отмены особого положения, так как Сovid-19, возможно, станет сезонным заболеванием, поэтому не исключено возникновение локальных очагов коронавирусной инфекции.