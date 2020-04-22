Ср, 22.04.2020
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Мадизе: ограничение на передвижение можно вводить и после отмены чрезвычайного положения

Канцлер юстиции Юлле Мадизе.

ФОТО: Mihkel Maripuu

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, режим чрезвычайного положения должен сохраняться до тех пор, пока необходимо осуществление прямого руководства премьер-министра и действие жестких ограничительных мер в масштабах страны, пишет Rus.ERR.

В то же время, по мнению омбудсмена, ограничение на передвижение и пребывание в общественном пространстве может быть введено и после отмены особого положения, так как Сovid-19, возможно, станет сезонным заболеванием, поэтому не исключено возникновение локальных очагов коронавирусной инфекции.

Канцлер юстиции добавила, что общегосударственные ограничения после отмены режима чрезвычайного положения мог бы вводить не только Департамент здоровья, но и правительство с парламентом. 

Юлле Мадизе признала, что решения руководителя чрезвычайного положения или Рийгикогу все-таки авторитетнее, чем распоряжения чиновников.   

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