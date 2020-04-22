Ср, 22.04.2020
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  • Прямая трансляция: как будет восстанавливаться плановое лечение и когда отменят ограничения в торговых центрах?

Прямая трансляция: как будет восстанавливаться плановое лечение и когда отменят ограничения в торговых центрах?

Департамент здоровья.

ФОТО: Sander Ilvest

В 12.00 начнется ежедневная пресс-конференция, в которой примут участие представитель Департамента здоровья, член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер и представитель Министерства экономики и коммуникаций.

Темы:

  • ситуация на данный момент и тестирование;
  • постановление о постепенном восстановлении планового лечения;
  • ограничения в торговых центрах.
  • Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.

Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.

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