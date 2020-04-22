Прямая трансляция: как будет восстанавливаться плановое лечение и когда отменят ограничения в торговых центрах?

В 12.00 начнется ежедневная пресс-конференция, в которой примут участие представитель Департамента здоровья, член правления Эстонского общества семейных врачей Кармен Йоллер и представитель Министерства экономики и коммуникаций.
Темы:
- ситуация на данный момент и тестирование;
- постановление о постепенном восстановлении планового лечения;
- ограничения в торговых центрах.
- Участники и темы в зависимости от ситуации могут меняться до последнего момента.
Rus.Postimees.ee будет вести прямую трансляцию.