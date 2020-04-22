В ООН предупредили о предстоящем голоде библейских масштабов из-за коронавируса

«Если мы не будем готовиться и действовать сейчас, чтобы обеспечить доступ, избежать дефицита финансирования и сбоев в торговле, мы можем столкнуться с множественным голодом библейских масштабов в течение ближайших нескольких месяцев», - сказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли, слова которого приводятся на новостном сайте ООН.

Бизли назвал пандемию коронавируса худшим гуманитарным кризисом со времен Второй мировой войны. По его словам, без помощи ВПП ежедневно от голода будут умирать 300 тысяч человек, и так на протяжении трех месяцев. Бизли добавил, что эти цифры не учитывают последствия пандемии коронавируса.

Сообщается, что страны-доноры замедляют выделение средств, необходимых для создания сети логистических центров для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы мира. В ближайшее время на эти цели понадобится $350 млн, говорится в «Докладе о продовольственных кризисах», представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН.

По одному из сценариев программы, голод распространится в 30 странах мира. В десяти из них уже сейчас около миллиона человек находятся на грани голодной смерти. В зоне риска находятся в первую очередь страны, ведущие войны и затронутые экономическим кризисом и глобальным изменением климата. Среди них - Йемен, Демократическая республика Конго, Афганистан, Венесуэла, Эфиопия, Южный Судан, Судан, Сирия, Нигерия и Гаити. ООН призвала мировое сообщество отреагировать на проблему, чтобы не допустить катастрофы.

По словам ведущего экономиста программы Арифа Хуссейна, режим самоизоляции и экономическая рецессия уже ударили по жителям голодающих стран. Более половины (73 млн) из 135 млн человек, попавших в охват доклада, проживают в Африке. 43 млн живут на Ближнем Востоке и в Азии, 18,5 млн - жители Латинской Америки и Карибского бассейна. У авторов доклада Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами опасение вызывает также ситуация на юго-востоке Украины.

В начале апреля в ООН сообщили, что из-за коронавируса 8,3 млн человек в арабском регионе окажутся за чертой бедности, а число тех, кто недополучает продовольствие, вырастет на 2 млн. При этом уже сейчас в арабских странах более 101 млн человек находятся на грани нищеты, а 52 млн - недоедают.

В августе прошлого года Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата опубликовала доклад, согласно которому в связи с ускорением изменения климата на планете все больше жителей Земли будут голодать. В центре внимания группы ученых оказалось взаимное негативное влияние изменения климата на почвы и леса, которые под этим воздействием, в свою очередь, сами вызывают климатические изменения.