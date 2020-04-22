Вспышка коронавируса зафиксирована в белорусском хоккейном клубе: шесть игроков основы и 17 юниоров заболели

Вспышка коронавируса зафиксирована в хоккейном клубе «Неман», выступающем в чемпионате Белоруссии, сообщает Tribuna.com.
Положительные тесты на COVID-19 сдали финские хоккеисты Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли 13 апреля в аэропорту Хельсинки.
Позже стало известно, что заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.
В составе «Немана-2» и юниорской команды оказалось 17 инфицированных. Сообщается, что молодых игроков собираются изолировать на базе отдыха «Свитанак».
В Беларуси зафиксировано 6 264 случая заражения коронавирусом. 514 человек выздоровели, 51 умер.