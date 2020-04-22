Вспышка коронавируса зафиксирована в белорусском хоккейном клубе: шесть игроков основы и 17 юниоров заболели

Положительные тесты на COVID-19 сдали финские хоккеисты Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.

В составе «Немана-2» и юниорской команды оказалось 17 инфицированных. Сообщается, что молодых игроков собираются изолировать на базе отдыха «Свитанак».