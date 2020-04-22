Ср, 22.04.2020
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  • Вспышка коронавируса зафиксирована в белорусском хоккейном клубе: шесть игроков основы и 17 юниоров заболели

Вспышка коронавируса зафиксирована в белорусском хоккейном клубе: шесть игроков основы и 17 юниоров заболели

GER, EuroCup, EISBAEREN BERLIN VS. Neman Grodno / 10.10.2018, Mercedes Benz Arena, Berlin, GER, EuroCup, EISBAEREN BERLIN VS. Neman Grodno, im Bild 1: 0 durch Brendan Ranford (Eisbaeren Berlin 10), Florian Busch (Eisbaeren Berlin 26), Maxim Samankov (Neman Grodno 30), Nikita Kryskin (Neman Grodno 77), Pavel Boyarchuk (Neman Grodno 19), Roman Shuba (Neman Grodno 49) *** EuroCup EISBAEREN BERLIN VS Neman Grodno 10 10 2018 Mercedes Benz Arena Berlin EuroCup EISBAEREN BERLIN VS Neman Grodno in picture 1 0 by Brendan Ranford Eisbaeren Berlin 10 Florian Busch Eisbaeren Berlin 26 Maxim Samankov Neman Grodno 30 Nikita Kryskin Neman Grodno 77 Pavel Boyarchuk Neman Grodno 19 Roman Shuba Neman Grodno 49 nordphotox/xEngler nph00076

ФОТО: nordphoto / Engler/imago/Nordphoto

Вспышка коронавируса зафиксирована в хоккейном клубе «Неман», выступающем в чемпионате Белоруссии, сообщает Tribuna.com.

Положительные тесты на COVID-19 сдали финские хоккеисты Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что заболели нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.

В составе «Немана-2» и юниорской команды оказалось 17 инфицированных. Сообщается, что молодых игроков собираются изолировать на базе отдыха «Свитанак».

В Беларуси зафиксировано 6 264 случая заражения коронавирусом. 514 человек выздоровели, 51 умер.

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