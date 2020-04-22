Eesti Energia: после объявления чрезвычайного положения выросло число должников

Из-за введенного в стране чрезвычайного положения у предприятия Eesti Energia выросло количество должников. Проблемы с оплатой счетов за электричество стали испытывать как частные клиенты, так и предприятия, пишет Rus.ERR.
Поскольку в ближайшее время число людей, испытывающих трудности с финансами, может стать еще больше, в компании советуют не затягивать с долгом, а обратиться в Eesti Energia и сказать о своей проблеме.
Из-за кризиса, количество задолженностей будет только расти, отмечают в госконцерне, а по мнению председателя правления компании Хандо Суттера, самое тяжелое время еще впереди.
"Кризис касается всех - и предприятий, и частных лиц", - сказал Суттер.
При этом конкретное количество должников глава предприятия не назвал.