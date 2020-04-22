Ср, 22.04.2020
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Eesti Energia: после объявления чрезвычайного положения выросло число должников

Электросчетчик.

ФОТО: Arvo Meeks / Valgamaalane

Из-за введенного в стране чрезвычайного положения у предприятия Eesti Energia выросло количество должников. Проблемы с оплатой счетов за электричество стали испытывать как частные клиенты, так и предприятия, пишет Rus.ERR.

Поскольку в ближайшее время число людей, испытывающих трудности с финансами, может стать еще больше, в компании советуют не затягивать с долгом, а обратиться в Eesti Energia и сказать о своей проблеме.

Из-за кризиса, количество задолженностей будет только расти, отмечают в госконцерне, а по мнению председателя правления компании Хандо Суттера, самое тяжелое время еще впереди.

"Кризис касается всех - и предприятий, и частных лиц", - сказал Суттер.

При этом конкретное количество должников глава предприятия не назвал.

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