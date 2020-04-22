В Эстонии коронавирус убил еще одного человека, семь заразились

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1426 тестов на вирус COVID-19, из которых 0,5 процента, то есть семь тестов показали положительный результат. Один человек скончался.
На сегодняшний день в Эстонии было проведено 43 637 тестов, из которых 1559, т.е. 3,6 процента показали положительный результат.
По состоянию на утро 22 апреля, в Эстонии в госпитализации нуждались 114 пациентов с COVID-19, семь из них находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 184 человека. За последние сутки в Эстонии от COVID-19 скончалась находившаяся в Северо-Эстонской региональной больнице 82-летняя женщина. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 44 человека.
По данным регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Харьюмаа (5), из Сааре- и Рапламаа по одному. Больше всего зараженных в возрастной группе от 45 до 59 лет. Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.
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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.
В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.
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