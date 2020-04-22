Предприниматель Олег Гросс подарил уезду 50 000 защитных масок

Крупный предприниматель Олег Гросс пожертвовал 50 000 защитных масок Союзу самоуправлений Ляэне-Вирумаа (VIROL) для раздачи жителям, пишет Virumaa Teataja.
Гросс сказал, что людям приходится в трудные времена экономить, и поддержка масками тому, кто в их нуждается - совершенно логичный шаг для него как для крупного предпринимателя Ляэне-Вирумаа.
Мыль о масках давно пришла ему в голову, но потребовалось время, чтобы реализовать задуманное. «Заполучить защитные маски раньше было просто невозможно, я не решился привезти их из Китая самолетом, опасался, что не знаю, когда они сюда доберутся. Теперь мы получили их с рынка по разумной цене, они есть и пришло время помогать», - сказал предприниматель.
Прежде всего, у него есть желание помочь домам престарелых, потому что ситуация показала, что там бушует распространение коронавируса, и людей там нужно поддержать.