Предприниматель Олег Гросс подарил уезду 50 000 защитных масок

Гросс сказал, что людям приходится в трудные времена экономить, и поддержка масками тому, кто в их нуждается - совершенно логичный шаг для него как для крупного предпринимателя Ляэне-Вирумаа.

Мыль о масках давно пришла ему в голову, но потребовалось время, чтобы реализовать задуманное. «Заполучить защитные маски раньше было просто невозможно, я не решился привезти их из Китая самолетом, опасался, что не знаю, когда они сюда доберутся. Теперь мы получили их с рынка по разумной цене, они есть и пришло время помогать», - сказал предприниматель.