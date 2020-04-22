Новая услуга Rimi озадачила покупателя: работник подвергает опасности клиентов?

Пирет рассказала порталу Geenius, что сотрудник магазина без ее согласия открыл дверь автомобиля, на нем не было защитной маски и он общался с ней на расстоянии менее двух метров, что является потенциальной угрозой для распространения вируса.

По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, они очень строго относятся к правилам в отношении средств защиты, но, к сожалению, в этом случае сотрудник допустил ошибку.

«Разумеется, клиенты также могут высказать свои пожелания относительно получения товара. Нам жаль, что клиент остался разочарован услугой Rimi Drive», - сказала Батс, отметив, что эта услуга еще только запустилась и они обязательно примут к сведению все замечания клиентов.