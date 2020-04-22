Новая услуга Rimi озадачила покупателя: работник подвергает опасности клиентов?

Воспользовавшаяся новой услугой drive-in в Rimi клиентка осталась недовольна, что сотрудник магазина при передаче товаров не использовал средства индивидуальной защиты и также самовольно открыл дверь машины покупателя.
Пирет рассказала порталу Geenius, что сотрудник магазина без ее согласия открыл дверь автомобиля, на нем не было защитной маски и он общался с ней на расстоянии менее двух метров, что является потенциальной угрозой для распространения вируса.
По словам пресс-секретаря Rimi Катрин Батс, они очень строго относятся к правилам в отношении средств защиты, но, к сожалению, в этом случае сотрудник допустил ошибку.
«Разумеется, клиенты также могут высказать свои пожелания относительно получения товара. Нам жаль, что клиент остался разочарован услугой Rimi Drive», - сказала Батс, отметив, что эта услуга еще только запустилась и они обязательно примут к сведению все замечания клиентов.
Напомним, что компания Rimi сообщила в середине апреля, что онлайн-магазин Rimi начнет осуществлять доставку продуктов в Таллинне и в Лаагри в начале мая. А для клиентов, передвигающихся на автомобиле, появляется возможность забрать заказ самостоятельно в Rimi в Лаагри по системе drive. Это означает, что работник магазина загрузит покупки в багажник, говорилось в пресс-сообщении.