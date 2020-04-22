Telia: такого первого квартала никто не ожидал

«Ни одни основательные кризисные учения не смогли бы заранее подготовить нас к новой реальности. Тем не менее, мы смогли поддерживать наши сети, услуги и деятельность на очень хорошем уровне даже в условиях кризиса. Я от всего сердца благодарю всех клиентов, партнеров и работников Telia за их вклад и доверие», – сказал Пайос.

По оценке руководителя Telia, сегодняшняя чрезвычайная ситуация на самом деле является отличным мерилом для оценки необходимости сделанных до сих пор инвестиций, имеющихся технологий и услуг. «Мы уже более месяца живем в ситуации, когда мобильный интернет потребляется на треть больше обычного, постоянное интернет-соединение и телевизионные услуги почти на четверть, а мобильные звонки почти на половину больше, чем до кризиса. Все это бросает новые вызовы сетям и системам поставщиков услуг», – сказал Пайос.

По его словам, аналитика Telia в середине марта, то есть, сразу после объявления чрезвычайного положения, показала, как изменились объемы потребления мобильного интернета в различных регионах. Анализ анонимных мобильных данных Telia показал, как резко упало каждодневное передвижение людей в Эстонии во время кризиса. «Использование именно такой аналитики во время нынешнего кризиса помогает людям, предприятиям и государству принимать правильные решения для борьбы с распространением вируса», – сказал Пайос.

Разумеется, все это также изменило рабочий ритм и подход Telia. Большинство сотрудников Telia последние пять недель работают удаленно, как и десятки тысяч клиентов компании.

Руководитель Telia подтверждает, что одним из сегодняшних приоритетов компании является добавление объемов мобильной связи 4G в разных регионах, где потребности в ней возросли вследствие кризиса. В сотрудничестве с партнерами эти работы выполняются быстрее обычного.

Из-за кризиса почти наполовину выросла и нагрузка колл-центра Telia, поскольку работа и учеба из дома привели к росту обращений клиентов в связи с удаленной работой и организацией досуга дома. Резко увеличилось использование цифровых каналов Telia клиентами – если обычно более половины клиентов предпочитали обращаться за помощью в представительства, то в кризисный период самыми предпочтительными каналами стали самообслуживание и телеэкран. Несмотря на это, большинство представительств Telia продолжают работу, чтобы и таким образом поддержать клиентов и общество в целом в период кризиса.

«Разумеется, мы должны обеспечить функционирование своих услуг, но наша ответственность заключается и в том, чтобы способствовать решению проблем в обществе через дигитализацию и технологию. В условиях нынешнего кризиса мы сотрудничаем с государственными и гражданскими ассоциациями – например, мы поддержали школьников, не имевших подключения к интернету и в сотрудничестве с партнерами предложили пациентам больницы Курессааре возможность общаться с помощью планшетов», – добавил Пайос.