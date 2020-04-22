Паромы Viking Line перевозят, в первую очередь, продукты и лекарства

Грузовые перевозки Viking Line в чрезвычайной ситуации используются по максимуму. Объем перевозок был большим, а начиная с пасхальных праздников, спрос еще и вырос.
«Наполняемость кораблей грузами в некоторых случаях составляла 100%. Наши работники при загрузке грузов делают очень хорошую работу»,- сказал менеджер по грузоперевозкам Viking Line Харри Тамминен.
По словам Тамминена, плотный график перевозки грузов во время праздников стал настоящим приятным сюрпризом. Начиная с пасхальных праздников объем грузоперевозок постоянно растет, и на данный момент на рынке нет ни одного сигнала, который указывал бы на дальнейшее возможное уменьшение грузоперевозок.
Сейчас из семи судов Viking Line в ходу четыре: Gabriella на линии Таллинн-Хельсинки, а также Viking Grace, Amorella и Rosella между Финляндией и Швецией. Первой по важности является транспортировка продуктов и лекарств.
«С учетом транспортных потребностей рынков мы изменили расписание и частоту выходов наших судов. Благодаря хорошему сотрудничеству с клиентами мы самым наилучшим способом способны обеспечить снабжение стран товарами», сказал Тамминен.
Viking Line следует инструкциям пограничников Эстонии и Финляндии.