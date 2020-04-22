Чрезвычайное положение: количество ДТП ощутимо сократилось

По данным Таллиннской горуправы, на улицах столицы во время чрезвычайного положения было на треть меньше автомобилей, чем в тот же период прошлого года.

По данным страховой компании ERGO, в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых случаев по ДТП снизилось почти на треть, но в то же время, по словам исполнительного директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, хоть общее количеств ДТП и сократилось, финансовый ущерб не снизился.

"Частота передвижений значительно сократилась, в связи с этим уменьшилось и количество ДТП, но изменившаяся ситуация не привела к снижению возмещений ущерба по тяжелым ДТП. При этом положительное финансовое влияние есть, но оно не пропорционально количеству ДТП", - сказал Йессе.