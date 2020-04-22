Чрезвычайное положение: количество ДТП ощутимо сократилось

Во время чрезвычайного положения количество дорожно-транспортных происшествий в Эстонии сократилось на треть, однако показатель возмещения страхового ущерба за это время изменился незначительно, пишет Rus.ERR.
По данным Таллиннской горуправы, на улицах столицы во время чрезвычайного положения было на треть меньше автомобилей, чем в тот же период прошлого года.
По данным страховой компании ERGO, в марте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество страховых случаев по ДТП снизилось почти на треть, но в то же время, по словам исполнительного директора Союза страховых обществ Эстонии Марта Йессе, хоть общее количеств ДТП и сократилось, финансовый ущерб не снизился.
"Частота передвижений значительно сократилась, в связи с этим уменьшилось и количество ДТП, но изменившаяся ситуация не привела к снижению возмещений ущерба по тяжелым ДТП. При этом положительное финансовое влияние есть, но оно не пропорционально количеству ДТП", - сказал Йессе.
Основной причиной страховые компании называют коронавирус и связанные с ним ограничения, установленные чрезвычайным положением.