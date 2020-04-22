Коронавирус и экономика Эстонии: передышка для перевооружения

До нынешнего кризиса предпринимателей мало заботили возможности государства по смягчению последствий экономических кризисов. Готовиться к предрягам, как могили и умели, предприниматели готовились, а то, что короновирусный экономический обвал будет такой силы и мощи - этого никто предсказать не мог. Оказалось, что все разговоры об успешных моделях эстонского, да и не только, бизнеса - это всего лишь разговоры, как и регулярные доклады о том, что накопления населения растут и у каждого, от кухарки до министра, есть подушка безопасности, как минимум, на месяц.

Прибыль предприятий и накопления граждан, по большому счету, проедались и тратились на лево и право, с блаженной мыслью о том, что скоро еще заработаем и еще купим. Гонка цен приняла огромные масштабы, дойдя в некоторых отраслях до абсолютно неприличных значений.

Коронакризис резко оборвал творящийся экономический перекос и заставил бизнес обратить внимание на все, что может быть сейчас связано с государственными финансами.

В прошлый кризис центральное правительство не особо помогало попавшим в трудное положение фирмам, передав подобные решения на места. Так появились стюарды в таллиннских автобусах. Однако если события 12-летней давности были проблемами двух-трех отраслей народного хозяйства, то события 2020 года и далее затронули абсолютно все сферы. 12 лет назад правительство Андруса Ансипа не захотело брать займы для помощи населению и бизнесу - обвал экономики составил около пятой ее части за два года, но ничего критичного в этом не было - просто был выпущен воздух, сейчас же государство приняло единственно верное решение, расчехлив все резервы и выйдя на рынок заимствований - без этого ни одна страна в мире не переживет последствия коронакризиса.

Если США, просто напечатав очередное количество долларов, сможет погасить пожар в своей экономике, то для стран Еврозоны станет определяющим собственный внешний долг. Велики риски получить не одну Грецию, а сразу несколько. Италия только на первичную поддержку экономики увеличила внешний долг на 14%, доведя сей показатель до 150% от ВВП. В любом другом кризисе, который ждали с финансового фронта, Италия могла рассчитывать на помощь ЕЦБ, но перегруженность европейского монетария сейчас такова, что кроме как на биржевом рынке денег особо и не занять.

Спасение экономики - реализация долгожданных проектов.