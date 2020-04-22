Коронавирус и экономика Эстонии: передышка для перевооружения

Эстония из кризиса может выйти более сильной и готовой быстрому развитию экономики. Для этого необходимо обратить внимание на те проекты, о необходимости которых говорят многие годы, но реализация таких задач отодвигается также из года в год.
До нынешнего кризиса предпринимателей мало заботили возможности государства по смягчению последствий экономических кризисов. Готовиться к предрягам, как могили и умели, предприниматели готовились, а то, что короновирусный экономический обвал будет такой силы и мощи - этого никто предсказать не мог. Оказалось, что все разговоры об успешных моделях эстонского, да и не только, бизнеса - это всего лишь разговоры, как и регулярные доклады о том, что накопления населения растут и у каждого, от кухарки до министра, есть подушка безопасности, как минимум, на месяц.
Прибыль предприятий и накопления граждан, по большому счету, проедались и тратились на лево и право, с блаженной мыслью о том, что скоро еще заработаем и еще купим. Гонка цен приняла огромные масштабы, дойдя в некоторых отраслях до абсолютно неприличных значений.
Коронакризис резко оборвал творящийся экономический перекос и заставил бизнес обратить внимание на все, что может быть сейчас связано с государственными финансами.
В прошлый кризис центральное правительство не особо помогало попавшим в трудное положение фирмам, передав подобные решения на места. Так появились стюарды в таллиннских автобусах. Однако если события 12-летней давности были проблемами двух-трех отраслей народного хозяйства, то события 2020 года и далее затронули абсолютно все сферы. 12 лет назад правительство Андруса Ансипа не захотело брать займы для помощи населению и бизнесу - обвал экономики составил около пятой ее части за два года, но ничего критичного в этом не было - просто был выпущен воздух, сейчас же государство приняло единственно верное решение, расчехлив все резервы и выйдя на рынок заимствований - без этого ни одна страна в мире не переживет последствия коронакризиса.
Если США, просто напечатав очередное количество долларов, сможет погасить пожар в своей экономике, то для стран Еврозоны станет определяющим собственный внешний долг. Велики риски получить не одну Грецию, а сразу несколько. Италия только на первичную поддержку экономики увеличила внешний долг на 14%, доведя сей показатель до 150% от ВВП. В любом другом кризисе, который ждали с финансового фронта, Италия могла рассчитывать на помощь ЕЦБ, но перегруженность европейского монетария сейчас такова, что кроме как на биржевом рынке денег особо и не занять.
Спасение экономики - реализация долгожданных проектов.
Пока в Европе государства готовы выделять и тратить деньги на поддержку бизнеса (пусть около 60% заявленной помощи - виртуальная, в виде гарантий по кредитам), сам бизнес ищет новые точки начала не только экономического роста, но и экономических моделей. Трудно представить, что население начавшее привыкать экономно распоряжаться личными средствами, рванет в магазины, кафе, кино и т.п. сразу после отмены карантинов. Все ждут вторую волну пандемии, кроме того толпа безработных из непереживших обвал фирм за короткий период до второй волны коронавируса, которая предсказывается экспертами на осень-зиму 2020/21.
Прогнозы Кассы страхования от безработицы гласят, что своего места под солнцем могут лишиться около 90 000 человек. Сейчас это черный сценарий, но к осени этот черный сценарий может стать не только объективно реальностью, а даже чем-то умеренно оптимистичным. 200 000 безработных - те самые прогнозируемые мировыми экспертами 25% по всему миру, к такой цифре можем подобраться и мы через год, если государство не сможет предоставить бизнесу необходимую опору.
В чем же заключается такая поддержка у нас? Неоднократно правительство просили занять еще денег для инфраструктурных, но реальных проектов, не Rail Baltic и не очередной маслозавод, а проекты инфраструктуры и строительства. Сейчас правительство Эстонии дотирует зарплаты, предоставляет кредитные гарантии, однако это все для того чтобы сбить пламя пожара, не дать ему перекинутся на другие помещения нашего общего дома. Что будет, когда экономическая деятельность уйдет в итоговый ноль, когда, уже довольно скоро, встанет практически все? Не лучше ли было направлять резервы, в том числе госдолг на проблемы будущего?
Для Эстонии выгода очевидна - решение тех задач, которые стояли в программе развития следующего десятилетия, поддержка местного производства, транспорта и рынка труда. Одним словом все то, к чему нас этот коронакризис привел - глобализация сменилась локализацией. Настало время думать не об экспорте, а развитии нашего государства, пока коронавирус, будь он, конечно, не ладен, позволяет.