Ср, 22.04.2020
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  • Из-за выбежавшего на дорогу животного грузовик вылетел в кювет и перевернулся

Фото ⟩ Из-за выбежавшего на дорогу животного грузовик вылетел в кювет и перевернулся

Грузовик оказался в кювете, поскольку водитель избегал столкновения с выбежавшей на дорогу косулей.

ФОТО: Erakogu

Сегодня утром на трассе Via Baltica между Пярну и Аре на пологом повороте с дороги вылетел ехавший в сторону Пярну грузовик с прицепом, пишет Pärnu Postimees.

Сегодня, 22 апреля, около 7.30 в полицию поступило сообщение, что на 117-км шоссе Таллинн-Пярну-Икла съехал с дороги грузовик Iveco. Полицейские на месте происшествия выяснили, что в ДТП никто не пострадал, а водитель был трезв.

Согласно показаниями водителя грузовика, на дорогу перед ним неожиданно выбежала косуля. Далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.

Находившийся в автомобиле товар перегрузили в другой грузовик. С помощью буксира попавший в ДТП грузовик вытащат на дорогу. Движение на этом участке может быть нарушено.

По словам очевидца, это уже третья авария, которая произошла на этом участке дороги за короткое время.

ФОТО: Erakogu

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