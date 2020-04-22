Фото ⟩ Из-за выбежавшего на дорогу животного грузовик вылетел в кювет и перевернулся

Сегодня утром на трассе Via Baltica между Пярну и Аре на пологом повороте с дороги вылетел ехавший в сторону Пярну грузовик с прицепом, пишет Pärnu Postimees.
Сегодня, 22 апреля, около 7.30 в полицию поступило сообщение, что на 117-км шоссе Таллинн-Пярну-Икла съехал с дороги грузовик Iveco. Полицейские на месте происшествия выяснили, что в ДТП никто не пострадал, а водитель был трезв.
Согласно показаниями водителя грузовика, на дорогу перед ним неожиданно выбежала косуля. Далее этим инцидентом будет заниматься страховая компания.
Находившийся в автомобиле товар перегрузили в другой грузовик. С помощью буксира попавший в ДТП грузовик вытащат на дорогу. Движение на этом участке может быть нарушено.
По словам очевидца, это уже третья авария, которая произошла на этом участке дороги за короткое время.