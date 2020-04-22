В России 5236 новых случаев коронавируса за сутки, 57 человек умерли

За последние сутки в России подтверждены 5236 случаев коронавируса в 78 регионах, из них 2275 (43,4%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперативный штаб. Общее число заболевших в РФ достигло 57 999 человек, умерших - 513, пишет Newsru.
За сутки зафиксировано 57 летальных случаев: 28 в Москве, семь в Московской области, по три в Краснодарском крае, Ингушетии, Санкт-Петербурге, два в Калужской области, по одному в Волгоградской, Воронежской, Кировской, Нижегородской, Орловской областях, Республиках Адыгея, Коми, Ставропольском крае, Тульской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Чеченской Республике.
За сутки выписано по выздоровлению 547 человек, общее число выздоровевших пациентов увеличилось до 4420 человек.
Больше всего зараженных выявлено в Москве (31 981) и Санкт-Петербурге (2267).