В Таллинне будут отменены многие массовые мероприятия, запланированные до конца июля

По словам вице-мэра Вадима Белобровцева, это решение пришлось принять, поскольку пока неизвестно, когда пандемия коронавируса в мире и в Эстонии пойдет на спад.

«Крупные мероприятия привлекли бы в Таллинн большое количество гостей отовсюду, и такие скопления людей могут стать причиной новой волны заболеваний. Исходя из этого, нам следует отказаться от проведения традиционных мероприятий – таких как, например, День Таллинна, Дни Старого города, Дни моря, а также от многих других запланированных на летний период массовых мероприятий – в том числе от международных спортивных соревнований, - сказал Белобровцев. – Я верю, что если все мы приложим усилия, избегая прямых контактов и соблюдая все правила чрезвычайного положения, то осень принесет нам насыщенную культурную программу».

Будут отменены или перенесены все запланированные на май, июнь и июль народные гуляния и спортивные мероприятия, главным организатором которых является город Таллинн.

«У нас были большие планы на День Таллинна - 15 мая, которые, к сожалению, невозможно претворить в жизнь, но мы всё же постараемся предложить кое-что интересное. Например, проходящий в рамках Дня Таллинна традиционный общегородской диктант будет проведен в этом году виртуально, - сказал Белобровцев. - Кроме этого, город готов организовать летом бесплатные мероприятия, которые будут уместными на тот момент исходя из ситуации и действующих ограничений, поскольку мы желаем предоставить горожанам возможности для развлечения и в сложные времена».

Как добавил вице-мэр, город не может принимать решения за частных предпринимателей, и остается надеяться на то, что все понимают серьезность ситуации, и будут исходить из таких же принципов.

«Спортивные организации уже вынесли свои решения – многие состязания международного уровня будут отменены или перенесены. Отменяется футбольный турнир в возрастной категории U17 чемпионата Европы, а запланированное на начало августа состязание Ironman Tallinn 2020 будет перенесено на первые выходные сентября. Перенесены и международные турниры по керлингу White Nights Trophy 2020 и Tallinn One Day Mixed Doubles Challenge 2020, а также Балтийская футзальная лига и международные соревнования по художественной гимнастике Elegance Cup 2020; 17-й чемпионат мира по шахматам среди глухих, международные соревнования по кастингу Tallinn Indoor Cup 2020», - отметил Белобровцев.

Ранее был отменено семь серьезных спортивных состязаний, в том числе чемпионат мира по хоккею категории U18 Международной федерации по хоккею на льду (дивизион 2, группа А), и этап мирового кубка по настольному хоккею Tallinn Cup 2020.