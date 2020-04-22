Коронавирус распространяется через подъезды: Таллинн предлагает КТ чистящие средства

Вдобавок к рекомендациям по очистке подъездов и других контактных поверхностей, столичная горуправа постановила предложить квартирным товариществам и необходимые чистящие средства для предотвращения распространения вируса в Таллинне. Влажная уборка, как известно, до сих пор являлась самым действенным способом сделать поверхности безопасными.
По словам вице-мэра Эхи Вырк, соблюдение чистоты в помещениях общего пользования имеет критически важное значение также и для соблюдающих домашний карантин людей.
«На минувшей неделе Департамент здравоохранения констатировал, что вирус распространяется и через подъезды, поэтому квартирным товариществам необходимо обратить пристальное внимание на чистоту помещений общего пользования. Чистящие средства каждое товарищество может приобрести и самостоятельно, но мы сочли важным привлечь дополнительное внимание к необходимости частой и тщательной уборки», - сказала Эха Вырк.
Для квартирных товариществ заказали 6000 пятилитровых канистр концентрированного чистящего средства общего назначения, которое можно использовать на всех водостойких поверхностях помещений общего пользования. Всего в Таллинне зарегистрировано 6356 квартирных товариществ.
«По оценке специалистов, влажная уборка является самым эффективным способом очистить контактные поверхности от вируса, будь то перила, кнопки лифта или почтовые ящики, - сказала Эха Вырк. – Со стороны города, мы передали квартирным товариществам все рекомендации и руководства Департамента здравоохранения, но продолжающееся распространение инфекции показывает, что мы должны приложить еще больше усилий».
По данным Департамента здравоохранения, вирус может сохраняться на металлических, пластиковых или поверхностях из нержавеющего металла до 72 часов. Но вирус можно с них смыть с помощью чистящего средства, воды и впитывающей тряпки.
Чистящие средства распределят среди квартирных товариществ через управы районов города, о чем Таллинн и каждая районная управа оповестят дополнительно.
Сотрудничество города с квартирными товариществами ведется и в период действия режима чрезвычайной ситуации. Таллинн продолжит консультировать владельцев квартир и квартирные товарищества и организовывать предназначенные для них развивающие семинары. Точная информация находится на страничке https://www.tallinn.ee/korteriuhistu.
Следующий дистанционный семинар состоится в среду, 22 апреля в 14.00 на страничке Департамента городского имущества в социальной сети Фейсбук.