Ср, 22.04.2020
Мои искренние благодарность и уважение всем, кто понимает, что жизнеспособность бизнеса — это важно, но сейчас намного важнее здоровье людей. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Фонд интеграции ждет кандидатов в преподаватели эстонского языка

Фонд интеграции ждет кандидатов в преподаватели эстонского языка

Словари эстонского языка.

ФОТО: Toomas Huik/Postimees

Фонд интеграции объявил конкурс с целью поиска десяти кандидатов в преподаватели эстонского языка. Кандидаты, отобранные в результате конкурса, пройдут программу обучения в Тартуском университете, которая даст пятерым из них возможность работать учителями эстонского языка в нарвском или таллиннском доме эстонского языка, а остальные пятеро cмогут стать внештатными учителями эстонского языка, сообщила в среду  пресс-служба  фонда. 

Фонд интеграции ожидает  с высшим образованием  заинтересованных в преподавании эстонского языка не работающих преподавателем эстонского языка в общеобразовательной школе кандидатов,  эстонский язык которых  является  родным языком или  же  на  близком к родному уровне. 

«Мы провели первый подобный конкурс весной 2018 года, и благодаря этому в Эстонии есть десять ярких, творческих и активных учителей эстонского языка. Наши первые учителя эстонского языка начали работать в 2018/2019 учебном году и продолжают преподавать эстонский язык в домах эстонского языка и сегодня. Дома эстонского языка теперь работают в полном объеме, и мы видим растущий интерес к изучению эстонского языка. Мы хотим разнообразить формы обучения, чтобы каждый учащийся мог найти для себя наиболее подходящую возможность обучения. Вот почему мы планируем подготовить еще пять учителей для домов языка и пять внештатных учителей, которые смогут работать и в других учреждениях языкового обучения», – сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

«В сотрудничестве с Тартуским университетом мы будем обучать как нынешних учителей домов эстонского языка, так и будущих, чтобы поддержать резерв квалифицированных преподавателей эстонского языка», – добавила Ирене Кяосаар. 

Кандидаты в учителя эстонского языка, отобранные в результате конкурса, пройдут программу обучения Тартуского университета, которая состоится в период с августа по декабрь 2020 года.  Осенью этого года три прошедших обучение учителя эстонского языка будут иметь возможность работать в нарвском доме эстонского языка и два – в Таллиннском доме эстонского языка, а остальные пять останутся внештатными учителями эстонского языка и могут присоединиться к другим организациям по обучению языку.  

Подать заявку на конкурс можно до 18 мая. Объявление о конкурсе доступно на домашней странице Фонда интеграции integratsioon.ee/kandideeri-eesti-keele-opetajaks.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ