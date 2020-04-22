Фото ⟩ В школу по обрыву: недовольные родители устроили акцию протеста

В середине апреля родители школьников обратились к харкускому волостному старейшине Эрику Сандла с открытым письмом: «На расширенном собрании попечительского совета Мурасте 16 января 2020 года вы обещали родителям, которых в зале собралось около 250 человек, что решение об открытии третьей школьной ступени будет принято после утверждения плана развития образования в волости Харку и именно исходя из плана развития. Сейчас мы находимся на первом этапе публичного обсуждения плана развития, однако возглавляемая вами волостная управа провела все приготовления и отдала все распоряжения для открытия третьей школьной ступени в Мерикюла», - говорится в нем.

«В добавленном видео четко видно, как вы подтверждаете слова председателя собрания Калле Паллинга. Меня очень беспокоит, когда выясняется, что волостной старейшина сознательно раздает жителям обещания, которые волостная управа не собирается выполнять, и тем самым превращает вовлечение общины и демократический процесс составления плана развития в фарс. Пожалуйста, проясните общине и, особенно, родителям, которые слышали в зале ваши обещания и осознали их, почему вы обошли хорошие традиции управления и сознательно предоставили ложную информацию?» - возмутились местные жители.

Кроме того, недовольные жители Мурасте и округи инициировали петицию, в которой авторы просили внести изменения в план развития образования в Харкуской волости. В ней авторы отмечают, что в существующем плане развития перечислены строящиеся доступы к учебному центру Мерикюла: пешеходные и велосипедные дорожки, карманы для обгона на Тильгу-теэ, парковка и велосипедная парковка на верху обрыва и лифт для спуска с него.

«Перечисленные доступы не будут готовы к 2020-2021 учебному году, таким образом, подвергается риску безопасность детей», - пишут они. Кроме того, Postimees уже писал ранее о том, что, по мнению экспертов, использовать Тильгу-теэ в качестве дороги в школу для учеников неразумно, поскольку безопасные возможности движения не обеспечены.

Как уже было отмечено, в природоохранной зоне Мурасте, согласно действующему порядку, запрещена экономическая деятельность, и возможности строительства доступа и замены существующей опасной лестницы, по мнению родителей, неясны. Указывали родители и на то, что организация школы по двум адресам недостаточно обсуждалась с работниками школы. Петиция набрала 1118 голосов и 21 апреля была передана волостным властям Харку, также активисты обратились к министру образования Майлис Репс.

На это руководитель харкуского волостного отдела образования и культуры Кристи Вилланд ответила коротко и конкретно: год назад, 25 апреля 2019 года волостное собрание изменило устав Общей гимназии Табасалу таким образом, что с 1 сентября 2020 года школа будет работать в том числе в Учебно-спортивном центре Мерикюла. А 30 марта 2020 года необходимые изменения были внесены и в устав Школы Мурасте. Т.е. фактически соображения авторов петиции были проигнорированы.

Существуют у родителей и свои мысли относительно подоплеки такого выбора, а именно, они подозревают, что под прикрытием школы в Мерикюла туда проведут новые дороги, что будет выгодно нескольким девелоперам недвижимости в так называемой «деревне дураков» Ильманду. В рамках той же теории они рассматривают вынужденную отставку с поста руководителя горсобрания Калле Паллинга, который, как известно, был вынужден покинуть должность в связи с тем, что якобы пришел на заседание, будучи носителем коронавируса. Сам Паллинг утверждал, что пришел на заседание совершенно здоровым, при этом он выступал за расширение Школы Мурасте и указал на связанные с ней разногласия как на одну из причин своего ухода.