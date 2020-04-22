Фото ⟩ В школу по обрыву: недовольные родители устроили акцию протеста

В Харкуской волости проходит сегодня акция протеста: родители школьников требуют, чтобы их дети учились недалеко от дома, в Школе Мурасте, в то время как волостная управа планирует отправить их учиться в Мерикюла, за несколько километров оттуда.
«Мы не можем из-за коронакризиса выйти протестовать на улицу, но мы отправили волости петицию с более чем 1100 подписями и запарковали площадку перед волостной управой автомобилями, чтобы послать руководителям волости четкое сообщение: пожалуйста, не подвергайте наших детей опасности», - говорит председатель попечительского собрания Школы Мурасте Март Ээнсалу.
Сейчас в округе есть только шестилетние школы и одна основная школа в Табасалу, однако, по словам родителей, она переполнена. В январе состоялось расширенное собрание попечительского совета Школы Мурасте, на котором харкуский волостной старейшина Эрик Сандла пообещал родителям школьников, что решение об открытии третьей школьной ступени будет принято после утверждения плана развития образования в волости Харку. Предполагалось, что старшие классы основной школы будут открыты в Мурасте, однако оказалось, что план развития предполагает нечто иное, а именно, их открытие в учебном центре Мерикюла.
По мнению недовольных родителей, добираться туда детям крайне неудобно и, более того, опасно, поскольку идти им пришлось бы практически по обрыву. «Я хочу, чтобы мой ребенок до 9-го класса ходил в школу недалеко от дома и главное – безопасно, т.е. в Мурасте. Школа в Табасалу будет достроена нескоро, а главное, там в планах собрать семиклашек со всей волости разом в огромную параллель. Остается Таллинн, но там нет мест. Или крюк в 12 км в Мерикюла, а ребенок оттуда самостоятельно не выберется», - констатирует один из возмущенных родителей Андрей Гудим. - Мачо-мужики из волостного собрания считают, что лестница высотой 32 метра на смотровую площадку - отличное пособие для закалки детей. И километр пешком до остановки в любую погоду».
По словам Андрея Гудима, местные жители из Мурасте, Вяэна, Вяэна-Йыэсуу, Вити, Суурупи годами боролись за открытие школы второй ступени на базе Школы Мурасте и против создания «огромного образовательного комбината» в Табасалу. В то же время власти утверждали, что в волости нет столько детей, чтобы открыть там еще одну девятилетку. «И вот теперь объявляют об открытии еще одной прогимназии в Мерикюла, на базе Табасалу. Мерикюла – бывшая школа пограничников, туда нет логистически безопасного доступа, и родителям каждый день придется делать крюк 12-14 километров», - поясняет Гудим.
«Мерикюла находится в природоохранной зоне, любое строительство там очень сложно, - продолжает активист. – Теперь появится предлог. Волость уже хочет перестраивать дорожки, лестницу с тридцатиметрового обрыва и лифт. На эти деньги можно было бы сделать половину пристройки к Мурасте, и это только начало нововведений». По его словам, больше всего местные жители возмущены тотальным игнорированием их мнения со стороны волостных властей.
Недовольный попечительский совет Школы Мурасте предложил внести изменения в программу развития школ в волости, довести до конца открытие третьей школьной ступени в районе Мурасте-Суурупи и открыть в следующем учебном году 7-й и 8-й классы в школьном здании Мурасте. Также совет просил рассмотреть возможность открытия в последующие учебные годы основной школы в районе Мурасте-Суурупи так, чтобы школьникам был обеспечен безопасный путь на уроки.
В середине апреля родители школьников обратились к харкускому волостному старейшине Эрику Сандла с открытым письмом: «На расширенном собрании попечительского совета Мурасте 16 января 2020 года вы обещали родителям, которых в зале собралось около 250 человек, что решение об открытии третьей школьной ступени будет принято после утверждения плана развития образования в волости Харку и именно исходя из плана развития. Сейчас мы находимся на первом этапе публичного обсуждения плана развития, однако возглавляемая вами волостная управа провела все приготовления и отдала все распоряжения для открытия третьей школьной ступени в Мерикюла», - говорится в нем.
«В добавленном видео четко видно, как вы подтверждаете слова председателя собрания Калле Паллинга. Меня очень беспокоит, когда выясняется, что волостной старейшина сознательно раздает жителям обещания, которые волостная управа не собирается выполнять, и тем самым превращает вовлечение общины и демократический процесс составления плана развития в фарс. Пожалуйста, проясните общине и, особенно, родителям, которые слышали в зале ваши обещания и осознали их, почему вы обошли хорошие традиции управления и сознательно предоставили ложную информацию?» - возмутились местные жители.
Кроме того, недовольные жители Мурасте и округи инициировали петицию, в которой авторы просили внести изменения в план развития образования в Харкуской волости. В ней авторы отмечают, что в существующем плане развития перечислены строящиеся доступы к учебному центру Мерикюла: пешеходные и велосипедные дорожки, карманы для обгона на Тильгу-теэ, парковка и велосипедная парковка на верху обрыва и лифт для спуска с него.
«Перечисленные доступы не будут готовы к 2020-2021 учебному году, таким образом, подвергается риску безопасность детей», - пишут они. Кроме того, Postimees уже писал ранее о том, что, по мнению экспертов, использовать Тильгу-теэ в качестве дороги в школу для учеников неразумно, поскольку безопасные возможности движения не обеспечены.
Как уже было отмечено, в природоохранной зоне Мурасте, согласно действующему порядку, запрещена экономическая деятельность, и возможности строительства доступа и замены существующей опасной лестницы, по мнению родителей, неясны. Указывали родители и на то, что организация школы по двум адресам недостаточно обсуждалась с работниками школы. Петиция набрала 1118 голосов и 21 апреля была передана волостным властям Харку, также активисты обратились к министру образования Майлис Репс.
На это руководитель харкуского волостного отдела образования и культуры Кристи Вилланд ответила коротко и конкретно: год назад, 25 апреля 2019 года волостное собрание изменило устав Общей гимназии Табасалу таким образом, что с 1 сентября 2020 года школа будет работать в том числе в Учебно-спортивном центре Мерикюла. А 30 марта 2020 года необходимые изменения были внесены и в устав Школы Мурасте. Т.е. фактически соображения авторов петиции были проигнорированы.
Существуют у родителей и свои мысли относительно подоплеки такого выбора, а именно, они подозревают, что под прикрытием школы в Мерикюла туда проведут новые дороги, что будет выгодно нескольким девелоперам недвижимости в так называемой «деревне дураков» Ильманду. В рамках той же теории они рассматривают вынужденную отставку с поста руководителя горсобрания Калле Паллинга, который, как известно, был вынужден покинуть должность в связи с тем, что якобы пришел на заседание, будучи носителем коронавируса. Сам Паллинг утверждал, что пришел на заседание совершенно здоровым, при этом он выступал за расширение Школы Мурасте и указал на связанные с ней разногласия как на одну из причин своего ухода.
Согласно предыдущему опросу, 97 процентов родителей выступают против переезда школы в Мерикюла. Ни волостная управа Харку, ни Министерство образования пока сегодняшнюю акцию протеста не прокомментировали.