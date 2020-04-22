Полезно ⟩ Используем в хозяйстве неизвестные нам свойства привычных предметов

Алюминиевая фольга

Тонкую металлическую фольгу, необходимую для выпечки и упаковки пищевых продуктов, можно использовать для чистки кастрюль и сковородок, пишет rd.com. Скатайте из фольги шарик, который удобно помещается в руке, и потрите, например, закопченное дно сковородки. Поскольку алюминий мягче стали, он не поцарапает ваши сковородки и кастрюли.

Губки для мытья посуды

Губку для мытья посуды можно использовать для удаления шерсти домашних животных с мягкой мебели. Протрите проблемную часть мебели шероховатой стороной влажной губки. Затем шерсть животного можно легко удалить.

Уксус

Концентрированный белый уксус нейтрализует даже сильные запахи. Налейте уксус в миску и оставьте в неприятно пахнущем помещении как минимум на полчаса.

Лимонный сок

Содержащаяся в ярко-желтом лимонном соке кислота помогает удалить с одежды чернильные пятна. Нанесите лимонный сок на загрязненную ткань и оставьте на 10 минут. Затем отправьте одежду в стиральную машину, и чернильное пятно исчезнет.

Наволочки

При стирке особенно тонких и деликатных предметов одежды в стиральной машине положите их в наволочку. Это защитит вашу деликатную одежду от повреждений.

Молоко

Молочные ферменты смягчают и полируют кожаную одежду. Намочите хлопчатобумажную ткань в молоке и аккуратно потрите кожу, которая нуждается в полировке

Лак для волос

Лак для волос можно использовать для защиты картин и рисунков от солнечного света, влаги и пыли. Нанесите на картину один или даже два слоя лака для волос, чтобы сформировать защитный слой.

Шампунь

Закончилось средство для мытья посуды? Это не повод оставить посуду грязной. Используйте шампунь.

Сода

Карбонат натрия, или сода действует и как инсектицид. Смешайте сахар с пищевой содой и оставьте для угощения назойливых насекомых. Сладкая смесь привлечет незваных гостей, а сода приведет к образованию пузырьков газа внутри их организмов. Результат не заставит себя долго ждать.

Старые безопасные бритвы