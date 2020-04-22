Трудные времена: эстонский футболист пошел работать на стройку

В январе перешедший в клуба пятого немецкого дивизиона Donaustauf Кевин Ряябис и в нынешнее карантинное время находится в Германии, где во время вынужденного простоя вынужден работать на стройке, передает Postimees.
Donaustauf предложил всем своим игрокам на время карантинной паузы поработать на стройке. Три футболиста приняли это предложение, в том числе и 26-летний Ряябис. Работы на объекте проходят в Лейпциге. Ряябис живет в доме с одноклубниками, но находятся футболисты в разных комнатах. Стройфирма, где работает Ряябис, принадлежит спортдиректору Donaustauf Маттиасу Клеменсу. Клеменс отметил Ряябиса как умело работника не только на футбольной, но и на строительной площадке.
На время вынужденного спортивного простоя строительством Ряябис зарабатывает минимальную зарплату в Германии - 12,55 евро в час.