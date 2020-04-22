Ср, 22.04.2020
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Трудные времена: эстонский футболист пошел работать на стройку

Кевин Ряябис

ФОТО: Sille Annuk

В январе перешедший в клуба пятого немецкого дивизиона Donaustauf  Кевин Ряябис и в нынешнее карантинное время находится в Германии, где во время вынужденного простоя вынужден работать на стройке, передает Postimees.

Donaustauf предложил всем своим игрокам на время карантинной паузы поработать на стройке. Три футболиста приняли это предложение, в том числе и 26-летний Ряябис. Работы на объекте проходят в Лейпциге. Ряябис живет в доме с одноклубниками, но находятся футболисты в разных комнатах. Стройфирма, где работает Ряябис, принадлежит спортдиректору Donaustauf Маттиасу Клеменсу. Клеменс отметил Ряябиса как умело работника не только на футбольной, но и на строительной площадке.

На время вынужденного спортивного простоя строительством Ряябис зарабатывает минимальную зарплату в Германии - 12,55 евро в час.

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