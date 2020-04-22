Таллинн проложит трамвайные пути к Старому порту

По словам вице-мэра Андрея Новикова, учитывая имеющуюся инфраструктуру, возможно обеспечить сообщение между аэропортом, Rail Balticа и Старым портом.

«Для этого необходим оптимальный транспортный коридор, обеспечивающий максимально быстрое соединение и оказывающий минимальное негативное влияние на городское движение и среду», - сказал Новиков.

Для достижения вышеуказанных целей, Таллинн планирует максимально использовать имеющуюся инфраструктуру, несмотря на то, что создаваемый маршрут значит строительство нового трамвайного пути.

Вице-мэр отметил, что для претворения в жизнь нового маршрута имеется несколько причин.

«Скорость трамвайного сообщения по выделенному коридору намного быстрее, также уменьшается и влияние других проблем с трафиком, например, пробки, ДТП, - продолжил Андрей Новиков. – Вдобавок, исходя из решения улицы Гонсиори, станет меньше конфликтных точек – перекрестков, перестроений. Также такой маршрут предполагает наименьшее количество связанных с прокладкой подземных коммуникаций препятствий».

Маршрут пройдет с улицы Гонсиори на улицу Лайкмаа, и после пересечения Нарваского шоссе, выйдет на улицу Хобуяама. Через улицу Ахтри, пересекая улицу Лаэва, выйдет на улицу Куунари, а затем, по улице Кай пассажиров доставят до терминала А. Там маршрут повернет обратно – будет пролегать по улице Лооги и улице Румби, затем по улице Курси дойдет до Пыхья пст., и оттуда выйдет на Мере пст., где будет соединен с уже имеющимися трамвайными линиями.

С отрезком нового маршрута можно ознакомиться здесь.

По словам министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса, это прекрасный пример рачительного планирования городской транспортной системы, а также того, как отдельная инвестиция в инфраструктуру отражается на местных самоуправлениях.

«Если поездом мы сможем воспользоваться лишь во второй половине этого десятилетия, то благодаря проекту Rail Balticа и Фонду объединения Европы Таллинн уже сейчас сможет развивать городской транспорт и объединить все местные, имеющие общеевропейское значение транспортные узлы, - сказал Таави Аас. – Уже в 2017 году мы начали ездить в аэропорт трамваем, а теперь, спустя несколько лет, сможем добраться трамваем в порт. Юлемисте является узловой точкой для основных видов транспорта – тут и трамваи, и поезда, и самолеты, и вскоре, в некотором смысле, добавятся и паромы».

«С окончанием режима чрезвычайной ситуации ожидаем восстановления популярности Таллинна как крупнейшего туристического объекта Эстонии, - добавил Аас. – Налаженное сообщение между горхоллом, Балтийским вокзалом, центром города и Юлемисте позволит горожанам и туристам быстро и удобно добраться до таллиннских достопримечательностей и жемчужины – Старого города».

На данный момент Таллинн составил условия проектирования и благодаря этому может двигаться дальше – разработать предварительный проект и подготовиться к конкурсу поставки.