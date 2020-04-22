Ученые: плазма переболевших коронавирусом может оказаться бесполезной

Когда организм сталкивается с патогеном, иммунная система вырабатывает антитела для того, чтобы бороться с инфекцией. Срок жизни этих антител варьируется в зависимости от заболевания - от двух лет до всей жизни человека, пишет Korrespondent.

Пока длится иммунитет, организм готов увеличить выработку этих антител, чтобы нейтрализовать угрозу, если она появится вновь.

Ученые до сих пор не уверены, что коронавирус создает длительный и прочный иммунитет в организме человека. Сейчас проводится несколько исследований в попытке найти ответы на вопросы, связанные с возможностью повторного заражения и использования донорской крови в борьбе с COVID-19.

Метод переливания крови с антителами больному известен много лет и уже использовался для лечения SARS, MERS и других вирусных заболеваний и показал свою потенциальную эффективность.

13 апреля ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок.

Но означает ли это наличие у второй части обследованных иммунитета к повторному заражению COVID-19, это другой вопрос, отметила ван Керхове. То есть, специалисты пока не связывают антитела с наличием иммунитета к SARS-CoV-2.

Ученые из Фуданьского университета в Шанхае изучили сыворотку крови 175 выздоравливающих больных. У большинства вырабатывались антитела через 10-15 дней после появления симптомов.

Однако у 30 процентов из них уровень антител оказался особенно низким, а у десяти пациентов уровень был нулевым. При этом более высокий уровень антител наблюдался у пожилых пациентов, которые, как известно, хуже переносят коронавирус. Таким образом, переливание плазмы переболевших может быть бесполезным.

Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан говорит, что повторное заражение человека вирусной инфекцией, которой он уже переболел, не редкость.

В этом месяце в Южной Кореи сообщили, что у более чем 150 пациентов, признанных ранее излечившимися от COVID-19, вновь был обнаружен коронавирус. В этой связи специалисты и политики критикуют Швецию, которая пошла по пути выработки коллективного иммунитета.

"Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения", - заявил Райан.

Серологические тесты могут показать только количество антител, которые были выработаны спустя неделю или две после заражения, но не наличие иммунитета, добавляет ван Керхове.

При этом в Италии, которая стала одним из крупнейших эпицентров пандемии, уже появилась концепция "паспорта иммунитета" - документа, который бы дал право человеку с антителами выйти из самоизоляции.