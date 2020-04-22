Ученые: плазма переболевших коронавирусом может оказаться бесполезной

Вопрос о продолжительности и эффективности иммунитета имеет огромную важность в борьбе с пандемией. Пока на него нет точного ответа.
Когда организм сталкивается с патогеном, иммунная система вырабатывает антитела для того, чтобы бороться с инфекцией. Срок жизни этих антител варьируется в зависимости от заболевания - от двух лет до всей жизни человека, пишет Korrespondent.
Пока длится иммунитет, организм готов увеличить выработку этих антител, чтобы нейтрализовать угрозу, если она появится вновь.
Ученые до сих пор не уверены, что коронавирус создает длительный и прочный иммунитет в организме человека. Сейчас проводится несколько исследований в попытке найти ответы на вопросы, связанные с возможностью повторного заражения и использования донорской крови в борьбе с COVID-19.
Метод переливания крови с антителами больному известен много лет и уже использовался для лечения SARS, MERS и других вирусных заболеваний и показал свою потенциальную эффективность.
13 апреля ведущий специалист Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Мария ван Керхове рассказала о данных проведенного в Шанхае исследования, которое показало, что у части излечившихся пациентов отсутствовал ответ антител, в то время как у других уровень ответа был высок.
Но означает ли это наличие у второй части обследованных иммунитета к повторному заражению COVID-19, это другой вопрос, отметила ван Керхове. То есть, специалисты пока не связывают антитела с наличием иммунитета к SARS-CoV-2.
Ученые из Фуданьского университета в Шанхае изучили сыворотку крови 175 выздоравливающих больных. У большинства вырабатывались антитела через 10-15 дней после появления симптомов.
Однако у 30 процентов из них уровень антител оказался особенно низким, а у десяти пациентов уровень был нулевым. При этом более высокий уровень антител наблюдался у пожилых пациентов, которые, как известно, хуже переносят коронавирус. Таким образом, переливание плазмы переболевших может быть бесполезным.
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан говорит, что повторное заражение человека вирусной инфекцией, которой он уже переболел, не редкость.
В этом месяце в Южной Кореи сообщили, что у более чем 150 пациентов, признанных ранее излечившимися от COVID-19, вновь был обнаружен коронавирус. В этой связи специалисты и политики критикуют Швецию, которая пошла по пути выработки коллективного иммунитета.
"Никто сейчас не может быть уверен в том, что человек, у которого в крови есть антитела, полностью защищен от повторного заражения", - заявил Райан.
Серологические тесты могут показать только количество антител, которые были выработаны спустя неделю или две после заражения, но не наличие иммунитета, добавляет ван Керхове.
При этом в Италии, которая стала одним из крупнейших эпицентров пандемии, уже появилась концепция "паспорта иммунитета" - документа, который бы дал право человеку с антителами выйти из самоизоляции.
Такие же идеи высказывает в США, например, президентский советник по медицине при Бараке Обаме Эзекиль Эммануэль, и в Германии - Институт Роберта Коха и Центр исследований инфекционных заболеваний.
Однако, как пишет Daily Mail со ссылкой на руководителя агентства гражданской защиты Италии Сильвио Брусаферро, такая концепция обречена на провал хотя бы потому, что только у десяти процентов протестированных итальянцев нашли антитела.
И хотя у выздоровевших пациентов с COVID-19 антитела, по всей видимости, сохраняются в течение как минимум двух недель, долгосрочные данные все еще отсутствуют, пишет Scientific American со ссылкой на исследования ученых.
Например, иммунитет к сезонным коронавирусам, которые вызывают обычную ОРВИ, начинает снижаться через пару недель после заражения. И в течение года некоторые люди вполне могут заразиться повторно тем же вирусом.
Если посмотреть на родственника нынешнего коронавируса - SARS, то, исследование среди работников здравоохранения Китая, которые переболели атипичной пневмонией в 2002 году, показало, что количество антител к SARS достигло пика у пациентов в 2004 году и уменьшалось до окончания исследования в 2015 году.
Исследователи пришли к выводу, что эти антитела обладают нейтрализующей активностью и обеспечивают защиту от инфекций, поэтому являются показателем наличия некоторого иммунитета. Осталось неясным, является ли это полной защитой от повторного заражения спустя годы.
Поскольку генетический код нового коронавируса совпадает на 79,5 процента с SARS, есть вероятность, что антитела к SARS-CoV-2 могут вести себя таким же образом.
Так, профессор микробиологии из Медицинской школы Айкана в Нью-Йорке Флориана Крамера считает, что переболевшие COVID-19 могут быть невосприимчивы к новому коронавирусу в течение 1-3 лет.
Профессор медицины в Университете Мичигана Прити Малани отмечает, что этот период дает достаточно времени для создания вакцин и методов лечения COVID-19.
Однако одно из исследований, результаты которого опубликованы в авторитетном издании Lancet, не выявило корреляции между вирусной нагрузкой и наличием антител, и это вызвало у них сомнения в том, что антитела участвуют в уничтожении вируса в организме инфицированных коронавирусом людей.
"Мы просто еще не знаем, что нужно для эффективной защиты от этой инфекции", - объясняет профессор патологии и молекулярной медицины Дон Боудиш, работающий в Университете Макмастера на кафедре геронтологии и иммунитета в Онтарио.
Также не ясно, чьи антитела более эффективны в борьбе с вирусом: у тех, кто переболел легкой формой, или тех, кто попал в реанимацию.
Учитывая эти неопределенности, эксперты сомневаются в том, что со временем у человечества сформируется коллективный иммунитет и пандемия сама собой пойдет на спад. Единственный способ победить коронавирус - масштабная вакцинация.