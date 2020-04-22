В Австрии найден мертвым водитель грузовика из Эстонии

Во вторник ночью на парковке грузовиков в Австрии в кабине грузового автомобиля был найден мертвым водитель из Эстонии. Полиция получила вызов в связи с тем, что он несколько дней не выходил из транспортного средства.
Водитель припарковал свой грузовик Scania на парковке, расположенной у скоростной магистрали вблизи города Мельк в Нижней Австрии. Работники парковки заметили, что грузовик стоит на одном месте уже несколько дней, а водитель ни разу из него не выходил, пишет Burgenländische Volkszeitung.
Прибывшие на место полицейские вызвали на помощь спасателей, так как в связи с чрезвычайным положением, обусловленным коронавирусом, в Австрии тоже повышены меры предосторожности. Спасатели зашли в кабину грузовика в респираторах и защитных костюмах.
«Перед тем, как зайти в кабину, спасатели установили у грузовика мобильную станцию дезинфекции, чтобы после очистить снаряжение от возможного вируса», - объяснил руководитель спасательных работ Томас Райтер.
Спасатели вытащили из кабины безжизненное тело водителя грузовика. Причина его смерти неизвестна, это будет установлено в ходе экспертизы. Полиция начала уголовное производство.
На месте работало шесть автомобилей спасательной команды Мелька. На то, чтобы вытащить тело водителя из грузовика, из-за дополнительных мер безопасности ушло два с половиной часа.