Клиенты airBaltic потребовали вернуть за отмененные полеты более десяти миллионов евро

На сегодняшний день клиенты латвийской национальной авиакомпании airBaltic потребовали вернуть за отмененные полеты более десяти миллионов евро, сообщила агентству BNS представитель airBaltic Алиса Бриеде.
Возмещение за несостоявшиеся полеты в виде банковского перечисления или подарочной карты клиенты запросили за более чем 345 000 покупок, которые могут включать в себя более одного билета. Около четверти запросов уже обработаны.
В случае отмены зарезервированных полетов авиакомпания связывается с каждым пассажиром в индивидуальном порядке и предлагает бесплатно сменить дату полета, взять подарочную карту, которая предусматривает дополнительно 20 евро за каждый полет в одном направлении, или получить деньги в виде банковского перечисления.
По словам Бриеде, все больше клиентов выбирает подарочные карты с дополнительными 20 евро для своих будущих полетов.
Представитель Центра защиты прав потребителей (ЦЗПП) Санта Заране сообщила, что с 13 марта по 19 апреля этого года центр получил 65 заявлений об airBaltic. За соответствующий период прошлого года было получено 38 заявлений.
В число этих заявлений входят также жалобы о происшествиях до объявления чрезвычайного положения, жалобы в связи с отменой полетов, задержкой рейсов и проблемами с багажом. ЦЗПП нарушений со стороны airBaltic на данный момент не констатировал.
Как сообщалось, до 12 мая в Латвии объявлено чрезвычайное положение, которое предполагает ряд ограничений. С 17 марта были приостановлены все международные пассажирские перевозки, а airBaltic до октября отменила 50% полетов.