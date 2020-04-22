Жителям Эстонии начали компенсировать зарплаты: самые большие суммы ушли ресторанам

На прошлой неделе для компенсации 70 процентов заработной платы ходатайства подали 1427 учреждений, которые ходатайствовали о компенсации для 5105 людей.

Если Касса по безработице решает удовлетворить ходатайство, деньги переводят в течение нескольких дней, поскольку выплаты осуществляют раз в день. «По понедельникам мы составляем список одобренных заявок и тогда известно, что в ближайшие дни на счет работника поступит компенсация — именно на личный счет работника, а не работодателя», - объясняет специалист по коммуникациям Лаури Кооль.

На прошлой неделе самую большую сумму от Кассы по безработице получила ресторанная фирма McKenzie Invest, 233 работникам которой в общей сложности выплатили 216 169 евро. В McKenzie Invest в Эстонии входят рестораны Chopsticks, Little India и CHI.

Также и Reval Cafe не остался без компенсации. 198 работников Esperan OÜ получат от Кассы по безработице компенсацию зарплат на сумму 134 399 евро. Ресторан Vapiano для 165 сотрудников получит 118 357 евро.

В числе крупнейших получателей пособия оказалась и работающая с 1996 года розничная сеть дигитальных товаров Klick Eesti AS, 124 работникам которой касса компенсирует 107 240 евро. На компенсацию зарплат 109 сотрудников логистической фирмы MeP Trans пойдет 104 928 евро.

Касса по безработице начала выплачивать компенсации заработной платы с 8 апреля. Большинство среди получателей пособия — учреждения общественного питания и ночлега, их 8265. На компенсации работников требуется 6 138 786 евро.

Среди уездов больше всего пособий назначено в Харьюмаа, где компенсации получат 18 165 работников. Следом идут Тартумаа (2947) и Пярну (1674).

Касса отказала менее 50 фирмам, которые ходатайствовали о компенсации почти тысяче работникам.

«Как правило, отказываем в двух случаях: если работодатель не прислал нам запрашиваемые доказательства или если он отзывает заявление в отношении нескольких человек», - уточняет Кооль.

Значительно выросло число заявление, в которых ходатайствуют о компенсации по страхованию от безработицы или пособии по безработице людям, которые работают за границей. Если до сих в месяц было в среднем 250-300 таких заявлений, в апреле их уже более 500. Больше всего заявлений из Финляндии.

По словам председателя правления Кассы по безработице Меэлиса Паавела, уровень безработицы в Эстонии находится в спокойной тенденции роста, по данным по состоянию на воскресенье, безработных было 46 638 человек, с начала введения чрезвычайного положения (13 марта) число зарегистрированных безработных выросло на 9925 человек. Безработица выросла во всех уездах, больше всего в Харьюмаа и на Хийумаа.