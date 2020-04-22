Неужели турецкие отели после окончания пандемии отменят систему "все включено"?

Турецкие специалисты в сфере туризма уверены, что вспышка коронавируса заставит владельцев отелей изменить формат обслуживания постояльцев. Под угрозой окажутся, например, всеми любимые шведские столы.
Эксперты заявили, что пандемия коронавируса заставит туристов внимательнее относится к соблюдению правил гигиены, пишет Turizm. Это в свою очередь вынудит отели Турции искать альтернативные способы обслуживания своих гостей. В частности, гостиницы должны будут свести к минимуму потенциальные контакты между людьми, соприкосновения с приборами и поверхностями.
Изменения в первую очередь коснутся отельных ресторанов. Отсюда, скорее всего, исчезнут большие столы. Их заменят небольшие столики на 5-6 человек максимум, которые отодвинут на 3-4 метра друг от друга, считают эксперты. Кроме того, в отелях придется чаще обычного дезинфицировать все столовые приборы, столы и стулья, установить на входе емкости с дезинфицирующим гелем. Возможно, все приборы будут подавать в индивидуальных защитных упаковках, а со столов исчезнут многоразовые банки со специями, тканевые салфетки и скатерти.
Главные же изменения в турецких отелях могут коснуться самого питания по системе шведский стол. Основной проблемой такого формата является открытая выкладка блюд и пользование одними и теми же приборами для накладывания, например, щипцами. Неоднозначной в свете напряженной эпидемиологической ситуации является и процесс самообслуживания клиентов, включающий нарезку хлеба одним и тем же ножом, пользование кофемашинами или автоматами для сока — гости вынуждены нажимать «грязную» кнопку и наливать напитки в многоразовый стакан.
Специалисты считают, что новый формат «шведского стола» должен включать в себя заранее расфасованные порции блюд или же раздачу, которую ведет сотрудник ресторана в маске и перчатках, а также выдачу порционных хлебобулочных изделий в упаковке. Что касается горячих блюд, не исключено, что еду придется готовить прямо при клиенте.
Турецкие эксперты отмечают: все нововведения в отелях потребуют расширения штата сотрудников, перепланировки ресторанной зоны и зоны готовки. Изменения могут стать весьма затратными для небольших отелей. А вот крупные сетевые гостиницы смогут оптимизировать процессы довольно быстро.
Среди представителей туриндустрии есть и те, что настроены совсем пессимистично: шведский стол может и вовсе исчезнуть после окончания пандемии. В Институте всемирного туристического форума такой прогноз объяснили тем, что люди просто-напросто будут бояться пользоваться приборами, которые до этого побывали в руках сотен других отдыхающих. В больших отелях тысячи гостей вряд ли захотят есть из одного и того же «открытого буфета». Поэтому формат обслуживания точно изменится. Самой подходящей концепцией питания называется ресторан a la carte. Такую услугу отельерам придется включить в пакет все включено, уверены представители института.
Интересно, что в пятизвездочных отелях такой исход называют маловероятным. Председатель правления группы Rixos Hotels Феттах Таминджи заявил, что пандемия коронавируса не заставит такие гостиницы отказаться от системы все включено или шведского стола, так как здесь стандарты гигиены всегда находились на самом высоком уровне.