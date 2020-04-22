Неужели турецкие отели после окончания пандемии отменят систему "все включено"?

Эксперты заявили, что пандемия коронавируса заставит туристов внимательнее относится к соблюдению правил гигиены, пишет Turizm. Это в свою очередь вынудит отели Турции искать альтернативные способы обслуживания своих гостей. В частности, гостиницы должны будут свести к минимуму потенциальные контакты между людьми, соприкосновения с приборами и поверхностями.

Изменения в первую очередь коснутся отельных ресторанов. Отсюда, скорее всего, исчезнут большие столы. Их заменят небольшие столики на 5-6 человек максимум, которые отодвинут на 3-4 метра друг от друга, считают эксперты. Кроме того, в отелях придется чаще обычного дезинфицировать все столовые приборы, столы и стулья, установить на входе емкости с дезинфицирующим гелем. Возможно, все приборы будут подавать в индивидуальных защитных упаковках, а со столов исчезнут многоразовые банки со специями, тканевые салфетки и скатерти.

Главные же изменения в турецких отелях могут коснуться самого питания по системе шведский стол. Основной проблемой такого формата является открытая выкладка блюд и пользование одними и теми же приборами для накладывания, например, щипцами. Неоднозначной в свете напряженной эпидемиологической ситуации является и процесс самообслуживания клиентов, включающий нарезку хлеба одним и тем же ножом, пользование кофемашинами или автоматами для сока — гости вынуждены нажимать «грязную» кнопку и наливать напитки в многоразовый стакан.

Специалисты считают, что новый формат «шведского стола» должен включать в себя заранее расфасованные порции блюд или же раздачу, которую ведет сотрудник ресторана в маске и перчатках, а также выдачу порционных хлебобулочных изделий в упаковке. Что касается горячих блюд, не исключено, что еду придется готовить прямо при клиенте.

Турецкие эксперты отмечают: все нововведения в отелях потребуют расширения штата сотрудников, перепланировки ресторанной зоны и зоны готовки. Изменения могут стать весьма затратными для небольших отелей. А вот крупные сетевые гостиницы смогут оптимизировать процессы довольно быстро.

Среди представителей туриндустрии есть и те, что настроены совсем пессимистично: шведский стол может и вовсе исчезнуть после окончания пандемии. В Институте всемирного туристического форума такой прогноз объяснили тем, что люди просто-напросто будут бояться пользоваться приборами, которые до этого побывали в руках сотен других отдыхающих. В больших отелях тысячи гостей вряд ли захотят есть из одного и того же «открытого буфета». Поэтому формат обслуживания точно изменится. Самой подходящей концепцией питания называется ресторан a la carte. Такую услугу отельерам придется включить в пакет все включено, уверены представители института.