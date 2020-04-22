Мухлеж не сработал ⟩ В Эстонии тысяча человек не получит компенсацию. И вот почему

В ходе распределения выделенных правительством для поддержки рынка труда средств выявлены две схемы мошенничества, которыми пытаются воспользоваться, как правило, небольшие фирмы, пишет rus.err.ee.
По словам представителя отдела компенсаций Кассы по безработице Кристийны Куусмаа-Леписто, с большими предприятиями проблем не возникало, но есть вопросы к маленьким фирмам с правлением из одного человека, который также является и единственным работником. "Поскольку член правления никогда себе зарплату не платил и у него не было трудового договора, теперь документ оформляют задним числом и таким образом пытаются получить от нас пособие", - говорит она.
Во втором варианте мошенничества речь идет об искажении данных деклараций о налоге с оборота.
"Поскольку мы используем критерий оборота, который должен быть на 30% ниже прошлогоднего, то довольно часто в декларациях завышают показатели предыдущего года с тем, чтобы показать 30-процентный спад", - поясняет Куусмаа-Леписто.
Postimees уже писал, что на данный момент Касса по безработице отказала менее 50 фирмам, которые ходатайствовали о компенсации почти тысяче работникам.