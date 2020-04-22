Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1426 тестов на вирус COVID-19, из которых 0,5 процента, то есть семь тестов показали положительный результат. Один человек скончался.

Чрезвычайное положение в Эстонии, очевидно, продлят, но максимум на месяц, считает министр социальных дел Танель Кийк.

Торговые центры могут открыть в середине мая, но скидок не ждите.

Весенняя уборка и желание избавить дом от коронавируса принесли с собой бездумное использование химикатов и случаи отравления. Департамент здоровья напоминает, что как дезинфицирующие средства, так и предназначенные для уборки дома изделия – это химикаты, при использовании которых нужно выполнять требования по безопасности.

По оценке канцлера юстиции Юлле Мадизе, режим чрезвычайного положения должен сохраняться до тех пор, пока необходимо осуществление прямого руководства премьер-министра и действие жестких ограничительных мер в масштабах страны.

Всемирная продовольственная программа ООН опубликовала ежегодный доклад, в котором предупредила о возможности «библейского» голода из-за эпидемии.

Нужно ли платить за аренду помещения, если фирму пришлось закрыть из-за чрезвычайного положения? На вопрос ответил юрист.

В Таллинне будут отменены многие массовые мероприятия, запланированные до конца июля.

Эстония из кризиса может выйти более сильной и готовой к быстрому развитию экономики. Для этого необходимо обратить внимание на те проекты, о необходимости которых говорят многие годы, но реализация таких задач тоже отодвигается из года в год.

На сегодняшней пресс-конференции мэр Таллинна Михаил Кылварт заявил, что возвращение людей на улицы опасно.

В Харкуской волости проходит сегодня акция протеста: родители школьников требуют, чтобы их дети учились недалеко от дома, в Школе Мурасте, в то время как волостная управа планирует отправить их учиться в Мерикюла, за несколько километров.

Во вторник ночью на парковке грузовиков в Австрии в кабине грузового автомобиля был найден мертвым водитель из Эстонии. Полиция получила вызов в связи с тем, что он несколько дней не выходил из транспортного средства.

Из 250 миллионов евро, выделенных в качестве пакета помощи Кассе по безработице в связи с пандемией коронавируса, в качестве компенсации зарплаты уже выплачено почти 25 миллионов евро. Компенсацию получили 29 681 работник.

В ходе распределения выделенных правительством для поддержки рынка труда средств выявлены две схемы мошенничества, которыми пытаются воспользоваться, как правило, небольшие фирмы.

Антти Моппель, который является одним из собственников Olerex, сказал, что если сейчас литр дизельного топлива на заправках стоит 1,199 евро, видимо, в начале мая они снизят цену до одного евро.