Выборы в смартфоне могут стать для Эстонии новой реальностью

Руководитель государственной службы по органзации выборов Арне Койтмяэ отметил, что составленный AS Cybernetica анализ дал зеленый свет дальнейшей работе над электронным голосованием в смартфоне, но теперь следует подумать о том, как осуществить это технически и законодательно, одновременно минимизировав риски.

«Анализ показывает, что нужно сделать для того, чтобы проводить электронные выборы с помощью мобильных устройств, и какие киберриски нам при этом следует учитывать, - пояснил Койтмяэ. - В целом пользование смарт-устройствами растет, поэтому и электронные выборы могли бы достичь той стадии, где люди могли бы безопасно отдавать свои голоса с мобильных устройств. Кроме того, безопасность смартфонов и планшетов все сильнее приближается к безопасности стационарных компьютеров и ноутбуков, поэтому с точки зрения безопасности голосование через смартфон не отличается от голосования в компьютере».

«Важно найти альтернативные способы голосования, особенно в свете текущего чрезвычайного положения, когда людям строго рекомендуется оставаться дома. Использование смартфонов безусловно предоставляет в подобных ситуациях больше возможностей голосования наряду с голосованием на бумаге и в интернете», - отметил Койтмяэ.

Он добавил, что государственная избирательная комиссия обсудит анализ на заседании 6 мая.

По словам главы отдела разработки избирательных инфосистем RIA Ало Эйнла, в анализе отмечается, что предназначенные для компьютеров и мобильных телефонов системы голосования нужно защищать от вредоносных программ. «Вредоносные программы могут использовать уязвимые места операционной системы и украсть электронную идентичность человека. Кроме того, анализ рекомендует разработать специальное приложение для электронного голосования через мобильное устройство, поскольку голосование в браузере через смартфон не столь надежно», - сказал Эйнла.