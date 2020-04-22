В начале мая литр дизельного топлива будет стоить один евро

«Рынок нефти сейчас также перевернут с ног на голову, как в свое время финансовый рынок с отрицательными ставками», - сказал долгое время работающий на топливном рынке Моппель после того, как было видно, что цена нефти на мировой рынке ушла в минус (-37 долларов за баррель) и за нефть надо еще даже доплачивать.

Если в понедельник американский нефтяной индекс WTI упал ниже нуля, что не оказывает существенного влияния на наши итоговые цены, то вчера и сегодня также упала нефть марки Brent в Северном море, от которой цены на автозаправках Эстонии напрямую зависят. Это означает, что резкие колебания на рынке нефти должны добраться и до наших цен.

Моппель это также признает, говоря, что они планируют к началу мая снизить розничную цену дизеля до одного евро. Важно отметить, что с 1 мая вступает в силу также 25-процентное снижение акциза на топливо, что должно уменьшить итоговую цену на 14,5 цента. Не учитывая колебания цены на нефть, литр дизеля стоил бы 1, 054 евро. Это значит, что снижение цен на Brent уменьшает итоговую цену на 5,4 цента. Будет эта цена выше или ниже, зависит, видимо, от того, что будет с Brent дальше.

Насколько снизится цена на 95-й бензин, Моппель не сказал.

По словам предпринимателя, по всей Европе наблюдается резкое снижение заправки бензином и дизельным топливом. Например, во Франции потребление дизельного топлива в конце марта сократилось на 75%, а бензина - на 80%.

Член правления Alexela Алан Вахт сказал вчера Postimees, что в Эстонии в апреле потребление бензина снизилось на 40 процентов. Потребление дизеля еще сохраняется, поскольку его используют грузовики, а товары развозят по-прежнему.

После того, как в понедельник индекс сырой нефти WTI ушел в минус, многие с усмешкой спрашивали, будут ли теперь на заправках еще доплачивать за полный бак. Эстонские продавцы топлива ответили, что об этом можно только мечтать, поскольку на сырой нефти ездить невозможно, а для получения бензина и дизеля ее нужно основательно обработать, на что нужны затраты. Также к итоговой цене добавляются акциз, налог с оборота и транспортные расходы.